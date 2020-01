„Klarer Fall von Selbstjustiz“: Urteil nach Angriff auf Leipziger Straßenbahn

Leipzig

Diese massive Auseinandersetzung sorgte unter Anwohnern im Leipziger Stadtteil Paunsdorf für Angst und Schrecken: Dutzende Syrer gingen vor knapp drei Jahren mit Messern, Steinen und Fäusten aufeinander los. Die Folgen: mehrere teilweise schwer verletzte Menschen und eine völlig demolierte Straßenbahn. Am Donnerstag startete das erste Verfahren am Amtsgericht gegen einen 23-Jährigen wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung. Das Urteil: 60 Stunden gemeinnützige Arbeit.

Hoher Schaden an Straßenbahn

Es war am 9. April 2017, als gegen 19.30 Uhr am Grünen Bogen zwei Gruppierungen aneinandergerieten: Auf der einen Seite bis zu 30 Syrer, auf der anderen Seite neun Kurden. Letztere griffen nach Aktenlage ihre Landsleute aus ungeklärter Ursache an. Bei der massiven Auseinandersetzung erlitt ein 22-Jähriger nach Angaben der Polizei Messerstiche in den Oberkörper und wurde notoperiert. Mindestens drei weitere Beteiligte wurden wegen Gesichts- und Kopfverletzungen ärztlich behandelt.

Vier Kurden flohen in Richtung der Straßenbahnhaltestelle an der Heiterblickallee und stiegen in die Linie 7 ein. Ihre Verfolger deckten die Straßenbahn mit einem Steinhagel ein. Etliche Scheiben gingen zu Bruch, nicht wenige Steine landeten im Triebwagen, in dem sich zur Zeit des Angriffs auch mehrere völlig unbeteiligte Fahrgäste befanden. Der Gesamtschaden an der Bahn wurde auf mehr als 12 300 Euro beziffert.

„Gewisse Integrationsprobleme“

Nach Erkenntnissen der Ermittler wurde einer der Kurden von einem Stein getroffen und verletzt. Er konnte aber nicht identifiziert werden. Zudem sollen einige Angreifer in die Bahn gestürmt sein, unter ihnen auch der Angeklagte Assad A., der sich seinen Gürtel abgeschnallt und versucht haben soll, damit den Messerstecher zu schlagen. „Ihm kam es darauf an, dass er den Täter aus der vorherigen Auseinandersetzung im Park zur Rede stellt und ihn bestraft“, sagte sein Verteidiger Andreas Meschkat. Zu keinem Zeitpunkt habe er jedoch Steine auf die Bahn oder andere Personen geworfen. Ganz im Gegenteil, wehrte sich Assad A. vor Gericht, er habe sogar versucht, die Steinewerfer abzuhalten.

Für die Staatsanwaltschaft handelte es sich um einen „ganz klaren Fall von Selbstjustiz“. 80 Stunden gemeinnützige Arbeit gemäß Jugendstrafrecht forderte die Anklagebehörde. Verteidiger Meschkat hielt den Tatvorwurf des Landfriedensbruchs für unbegründet und plädierte für 30 Arbeitsstunden. Am Ende entschied Amtsrichter Jürgen Mörsfelder auf 60 Stunden für diese „Straftat von einigem Gewicht“. Begünstigend für den Angeklagten, der als 17-Jähriger nach Deutschland gekommen ist: Die Jugendgerichtshilfe attestierte ihm zwar „gewisse Integrationsprobleme“, aber eine positive Sozial- und Kriminalprognose.

Fast alle Verfahren eingestellt

Neben Assad A. hat die Staatsanwaltschaft gegen zwei weitere mutmaßliche Straßenbahn-Angreifer (22, 23) Anklage zum Amtsgericht erhoben. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. Ursprünglich war gegen 13 Beschuldigte wegen des Tatvorwurfs des Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall ermittelt worden, teilte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz auf LVZ-Anfrage mit. „Die Ermittlungsverfahren gegen zehn Beschuldigte wurden eingestellt, da kein hinreichender Tatverdacht bejaht wurde, an der Auseinandersetzung als Teil der angreifenden gewalttätigen Gruppierung beteiligt gewesen zu sein.“ Bereits kurz nach der Massenschlägerei hatte die Polizei das Problem knapp umrissen: „Die Ermittlungen wurden durch Sprachbarrieren und die Tatsache erschwert, dass die Beteiligten nicht mit der Polizei reden wollten.“

Von Frank Döring