Grüner wird’s nicht: Corona-Krise verstärkt Ansturm auf Leipzigs Kleingärten

Kleingärten sind seit dem Beginn der Corona-Krise besonders gefragt. Laut dem Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) ist das Interesse in den vergangenen Wochen stark gestiegen. „Es gibt mindestens eine Verdopplung der Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr“, heißt es. Vor allem in Großstädten seien die Pachtverträge heiß begehrt. In Berlin, Hamburg oder auch München habe sich das Interesse teilweise sogar vervierfacht.

Ein Trend, den Ronny Müller, Chef des Leipziger Stadtverbandes nur bestätigen kann: „Mit der Corona-Krise ist die Nachfrage noch einmal deutlich angestiegen.“ In bestimmten Gebieten wie dem Leipziger Süden oder auch dem Südwesten existierten bereits lange Wartelisten. „In manchen Anlagen warten Sie schon zwei bis drei Jahre, bevor Sie einen Garten kriegen“, sagt Müller. „Das sind regelrechte Trendgebiete.“ In vielen Fällen habe man deshalb auf das gestiegene Interesse gar nicht mehr reagieren können.

Weite Wege sind unbeliebt

Ein Grund für die Polarisierung in den erwähnten Stadtgebieten sei, dass Leute nicht so gern lange Entfernungen zum Garten in Kauf nähmen, aber in Leipzig-Plagwitz beispielsweise nicht eine einzige Anlage existiere.

Im vergangenen Jahr seien laut Müller immerhin noch 700 bis 800 von insgesamt 40.000 in der „heimlichen Hauptstadt der Kleingärten“ pachtbar gewesen, unter anderem im Leipziger Osten. Schlechte Anbindung, fehlende Spielplätze, benachbarte Bahnlinien, drohende Hochwassergefahr oder auch nur die „Schaufensterposition“ am Anfang einer Kleingartenanlage hätten diese Gärten schwerer vermietbar gemacht.

In Leipzig geht der Trend zur eigenen Parzelle

Aber auch dort werde es mittlerweile eng. Der Trend gehe ohnehin seit drei oder vier Jahren wieder ganz stark zur eigenen Parzelle. Es werde interessant sein, wie sich die neuen Pächter etablierten, sagt Müller. „Ob es nur eine Eintagsfliege wegen Corona war oder ob sie dauerhaft in ihren Gärten bleiben.“

Ein wenig entspannter sieht die Lage im Umland der sächsischen Großstädte aus. Dort standen im vergangenen Jahr noch rund 13.000 Gärten für eine Verpachtung zur Verfügung (rund 11 Prozent).

Müller erinnert auch daran, das Sachsen das einziges Bundesland in Deutschland war, dass während der Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie den Besuch des eigenen Kleingartens „als triftigen Grund“ gestattet habe. Das sei letztendlich auch dem Kampf des Landesverbandes zu verdanken gewesen.

Kleingärten sollen nicht für Wohnraum weichen

Der Bundesverband warnt indes gleichzeitig: Immer wieder werde diskutiert, Kleingärten vor die Tore von Großstädten zu verlagern, um Platz für Wohnungen zu schaffen. Genau das zu verhindern, sei darum eine wichtige Aufgabe, so der BDG.

Eine Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung vom vergangenen Jahr geht deutschlandweit von mehr als 960.000 Gärten aus, von denen 95 Prozent bewirtschaftet werden. Mehr als die Hälfte befinden sich im Osten bei einem Einwohneranteil von nur 15 Prozent. Spitzenreiter ist Sachsen mit mehr als 215.000 Kleingärten. Roland Herold

