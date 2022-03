Kleingärten in Leipzig bleiben heiß begehrt – nach wie vor Wartelisten in vielen Vereinen

Leipzig

Die Sonne hat viele Frühblüher sprießen lassen. Bald werden die bestellten Paletten mit Erde und Rindenmulch geliefert. Das ist im Kleingartenverein „Gartenfreunde Südost“ ein deutliches Signal, dass die Vorbereitungen für die Saison starten. Noch wirkt es in der Anlage An der Tabaksmühle, die sich entlang von Häusern in Marienbrunn und dem Südfriedhof erstreckt, mit ihren 452 Parzellen recht ruhig. In der Mittagssonne sind einige Eifrige dabei, die ersten Winterschäden zu beseitigen. In wenigen Wochen wird auch das Wasser wieder angestellt. Ganz so strenge Fröste gab es in diesem Winter nicht. Deshalb halten sich Befürchtungen, dass Leitungen kaputt und Schäden sichtbar sind, in Grenzen.

Der Spielplatz im Verein „Gartenfreunde Südost“ An der Tabaksmühle ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Auf der Wiese, so Vorstand Michael Baumann, ist im Juli ein großes Fest mit dem „Tag des Gartens“ geplant. Quelle: André Kempner

Wie oft gibt es da freie Gärten? „Ganz selten“, sagt Michael Baumann, der Vorstand. „Momentan haben wir Wartezeiten von über einem Jahr, bevor was frei wird.“ Dabei werde die Warteliste, auf der mehr als 50 Leute stehen, nicht nach und nach abgearbeitet. Der jeweilige Garten muss für den jeweiligen Pächter ja auch passen. Wer oft nachfragt, hat dabei bei Baumann sogar gute Karten. „Ich sehe dann, die Leute haben wirklich Interesse und kommen nicht nur, weil gerade Corona alles beherrscht“, sagt Baumann, der kurz nach der Wende mal eine Zeit lang im Stadtrat saß. „Als Corona losging, standen die Leute Schlange.“ Das lag damals wohl auch an der Verordnung, die bei den damaligen Ausnahmebeschränkungen den Kleingarten zum Zufluchtsort machte und den Zutritt nur eingetragenen Pächtern gestattete. Viele wollten so frische Luft gegen Homeoffice eintauschen. Es ist aber nicht so, dass sich An der Tabaksmühle viele aufgrund der Pandemie eine Garten zugelegt haben und nun bei ihrem nahenden Ende wieder weg sind.

Blick auf den Kleingartenverein „Gartenfreunde Südost“ mit dem Völkerschlachtdenkmal im Hintergrund. Quelle: André Kempner

Freie Parzelle ist oft ein Glücksfall

Dies bestätigt auch Robby Müller, der Vorsitzende des Leipziger Stadtverbandes der Kleingärtner: „Diese Befürchtungen sind nicht eingetreten. Sicherlich gab es in dem ein oder anderen Verein ein paar ’Kleingärtner auf Zeit’“, sagt er. Doch Sorgen musste sich im Stadtverband niemand machen, weil die Nachfrage nach einem Garten in Leipzig groß ist, das Angebot hingegen nicht. Gerade in den dicht besiedelten Wohngegenden im Süden und Südwesten ist es oft ein Glücksfall, eine freie Parzelle zu ergattern. Mitten im Jahr ohnehin.

Junge Leute und Familien in Leipzig interessieren sich schon seit einigen Jahren wieder mehr für einen Garten. Dieser Trend bekam durch Corona zwar einen weiteren Schub. Beflügelt wurde er allerdings bereits durch die vielen Zuzüge nach Leipzig, also durch die wachsende Stadt. „Der Verpachtungsstand ist fast im gesamten Stadtgebiet von Leipzig gut“, betont Robby Müller. Die meisten Wechsel erfolgen im Herbst oder zeitigen Frühjahr, ansonsten oft nach Wegzug oder bei Krankheit. „Wer erst bei Sonnenschein im April oder Mai kommt, hat meist schlechte Karten.“ Anlagen, die Spielplätze bauen oder sich für die Nachbarschaft öffnen, sind oft besonders begehrt.

Robby Müller leitet den Leipziger Stadtverband der Kleingärtner, zu dem 207 Anlagen in Leipzig gehören. „Der Verpachtungsstand ist fast im gesamten Stadtgebiet von Leipzig gut“, sagt er. Quelle: André Kempner

Nur ein paar kleine Obstbäume reichen nicht

Der Stadtverband vertritt 207 der 278 Kleingartenvereine in Leipzig. Der Rest gehört in der Regel zum Kreisverband Leipzig der Kleingärtner Westsachsen, in welchem die mit der Gebietsreform 1999 nach Leipzig eingemeindeten Ortsteilen beheimatet sind. „In den letzten zwei Jahren haben viele ältere Leute ihren Garten zwar abgegeben, diesen aber oft an Bekannte oder Verwandte weitervermittelt“, sagt Baumann, der viel Wert auf die Einhaltung der Regeln im Kleingarten achtet. Denn die Parzelle müssen bewirtschaftet sein, so steht es im Bundeskleingartengesetz. Die Parzellen sind eben nicht nur für die Erholung da. Jene Vorschrift müsse eingehalten werden, sagt er, damit die Vereine nicht ihre Gemeinnützigkeit verlieren. Wobei Baumann natürlich nicht mit dem Zollstock nachmisst, wie groß der Anteil der Beete mit Obst und Gemüse ist. Aber nur kleine Obstbäume reichen eben nicht. „Wer jetzt in einer Großstadt wie Leipzig einen Kleingarten hat, ist privilegiert. Und Kleingärtner haben eben auch Pflichten“, ergänzt Müller.

Ein Insektenhotel und Lehrtafeln gehören zum Angebot des Kleingartenvereins „Gartenfreunde Südost“ An der Tabaksmühle. Michael Baumann (links) und Robby Müller präsentieren es mit Stolz. Quelle: André Kempner

Augenmaß beim Trampolin angemahnt

Dabei hat der Stadtverband mehrere Trends ausgemacht, die immer wieder zum Ärger unter Gartennachbarn führen – nicht nur wegen Lärms in den Ruhezeiten. Neben Pools und großen Grills haben sich nicht wenige Erholungssuchende ein großes Trampolin angeschafft, die im Handel mit einem Durchmesser von 1,20 bis 5 Metern angeboten werden. Letztere werden schnell zur „baulichen Anlage“, die so nicht gestattet ist. Und es ist auch schon öfter vorgekommen, dass der Sturm diese Sportgeräte transportiert und Schäden an benachbarten Gartenlauben angerichtet hat. Die Vorstände bitten deshalb um gegenseitige Rücksichtnahme. „Wir wollen das Trampolin nicht verteufeln, setzen aber auf Augenmaß.“ Ebenso wie Ärzte, die auf die Zunahme von Verletzungen durch diese Sportgeräte hinweisen.

Eine Statistik, wo welche Gärten frei sind, führt der Stadtverband übrigens nicht. Das liegt allein in Regie der Mitgliedssparten, die dies beispielsweise auf ihrer Homepage veröffentlichen. Und die Wartelisten sind in vielen Anlagen lang. Selbst Gärten, die keinen Stromanschluss haben, gehen weg. Oft gibt es dort Brunnen. Auch naturnahes Gärtnern liegt im Trend. „Viele Leute wollen ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen“, so Müller. Im Leipziger Osten könnten Interessierte allerdings durchaus fündig werden. Auf der Homepage des Stadtverbandes sind alle Mitgliedsvereine vernetzt, die Adresse übersichtlich nach Stadtteilen geordnet. Wer eine Parzelle sucht, kann sich dort gut orientieren.

Wieder Wettbewerb um naturnahen Garten

Das Amt für Stadtgrün hat seinen Wettbewerb „Naturnaher Kleingarten“ wieder ausgelobt. Bis zum 30. April 2022 können sich alle Kleingärtner, deren Parzelle sich im Stadtgebiet Leipzig befindet, um diese Auszeichnung bewerben.

Den alljährlichen „Tag des Gartens“ wird dieses Jahr übrigens am 9. Juli der KGV „Gartenfreunde Südost“ ausrichten. Michael Baumann verweist auf ein großes Programm auf der Festwiese und ist stolz darauf, Künstler wie die Gebrüder Blattschuss auf die Festwiese in Marienbrunn zu holen. „Das Sommerfest ist mein Highlight jedes Jahr“, sagt der Chef des Vereins „Gartenfreunde Südost“, den es nun 111 Jahre gibt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist.

Von Mathias Orbeck