Leipzig

Nur Berlin hat noch mehr: Leipzig ist mit 39 500 Parzellen in 270 Vereinen wohl die Kleingartenstadt Deutschlands. Am Wochenende riefen die beiden Kleingärtnerverbände zum inzwischen 28. Tag des Gartens in den Verein „An der Dammstraße“ nach Schleußig. Der feierte seinen 125. Geburtstag – und ist mit 822 Parzellen Sachsens größter Kleingartenverein.

Sicherheitstechnik stark nachgefragt

Kein Wunder, dass zu der kleinen Feierstunde von der Bundes- über die Landes- bis zur Stadtpolitik etliche Vertreter gekommen waren. Selbst Leipzigs Polizeichef Torsten Schultze war unter den Gästen. Viele Gartenvereine hatten zudem ihre Vorstände geschickt. Während draußen auf dem riesigen parkähnlichen Freigelände des Vereins eine originale Mini-Dampflok ihre Runden drehte, an einer mobilen Kegelanlage alle Neune fielen, Infostände von Polizei und Versicherungen aufklärten und zum Beispiel am Stand des Kleingärtnerverbandesviel Sicherheitstechniküber den Verkaufstisch ging, schwitzten im Festzelt die Ehrengäste bei den Reden.

“Urbane Lebensqualität “

Robby Müller vom Stadtverband der Kleingärtner betonte die Bedeutung der grünen Oasen in der wachsenden Stadt. „ Kleingärten sind wichtig für die urbane Lebensqualität“, sagte Müller. In den Städten sei die Nachfrage nach Gärteninsgesamt größer als das Angebot.

Leipzigs Bürgermeister für Umwelt, Ordnung und Sport, Heiko Rosenthal, freute sich, dass immer mehr junge Leute in die Vorstände der Kleingartenvereine drängen und mal neue Ideen versuchen. Er kündigte an, wegen der leidigen Parksituation rund um die Gartenvereine das Gespräch suchen zu müssen.

Ausgezeichnet wurden zudem die Kleingartenanlagen des Jahres. In der Kategorie bis 75 Gärten war das der Verein „Waldluft“ (Leutzsch), in der Kategorie bis 200 Gärten das „Neue Leben“ (Stötteritz) und darüber die „Erholung“ ( Connewitz).

Von Jörg ter Vehn