Leipzig

Der Winterschlaf neigt sich dem Ende zu. Viele Menschen zieht es demnächst wieder hinaus in ihre Kleingärten, in denen sich die Frühblüher zur Sonne strecken und die Vorbereitungen für die Saison beginnen. So auch in der weit verzweigten Kleingartenanlage, die sich zwischen Schleußiger Weg, Dammstraße und dem Elsterflutbett im Leipziger Südwesten erstreckt. Sie ist mit 822 Parzellen die größte in Sachsen. (Hinweis: Dieser Text erschien erstmals im März 2021 und wurde aktualisiert.)

„Wir haben ein Gesamtwegenetz von fast zwölf Kilometern“, sagt Ralph Baganz, der Vorsitzende des Vereins „An der Dammstraße“. Deshalb sei es auch gestattet, in der Anlage behutsam Fahrrad zu fahren. Das hilft einigen Älteren unter den 1200 Mitgliedern des Vereins, die oftmals weiteren Wege zu bewältigen. Freie Gärten sind trotzdem meist keine zu haben, die gibt es allenfalls sporadisch. Wird mal einer vom Pächter abgegeben und im Schaukasten des Vereins ausgehangen, sind oft gleich 70 bis 90 Leute interessiert.

Ralph Baganz, der Vorsitzende des Kleingartenvereins „An der Dammstraße“ in Leipzig bedauert: „Wir können derzeit keine freien Gärten vergeben.“ Quelle: André Kempner

Dennoch sei es nicht aussichtslos, sich nach einem Garten umzuschauen. Pro Jahr wechseln in der Anlage „An der Dammstraße“ 50 bis 70 Gärten den Pächter. „Oft werden sie allerdings in der Familie weitergegeben“, so Baganz. „Es kann sich trotzdem durchaus lohnen, durch die Anlage zu spazieren und sich von außen einen ersten Eindruck zu verschaffen, ob Größe und Zustand eines frei werdenden Gartens passen“, sagt Baganz. Wer interessiert ist, kommt dann zur Sprechstunde, die jede Woche angeboten wird. Dort könnten dann die Details besprochen werden. Eine Warteliste führe der Verein nicht mehr. Oft haben sich Leute registrieren lassen, die dann bereits seit Monaten anderswo eine andere Parzelle übernahmen, kein Interesse mehr haben oder bereits weggezogen waren. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt Baganz.

Kleingärten sind im Trend – nicht erst durch Corona

Vor allem junge Leute interessieren sich wieder mehr für einen Garten. Schon einige Jahre hält der Trend an, der nun durch Corona einen weiteren Schub bekam. Beflügelt wurde er allerdings bereits durch die vielen Zuzüge nach Leipzig, also durch die wachsende Stadt. So sind in den vergangenen Jahren beispielsweise viele Familien in ehemalige Industrieviertel wie Plagwitz gezogen, in denen es überhaupt keine großen Gartenanlagen gibt. Im benachbarten Lindenau sind ebenfalls viele Wohnungen saniert und gebaut worden, wie im Dunckerviertel. Das habe dann einen regelrechten Run auf den Kleingartenpark West ausgelöst.

„Wir haben Trendgebiete wie Schleußig oder den Leipziger Süden, in denen es schon vor Corona lange Wartelisten gab“, sagt Robby Müller, der Chef des Stadtverband der Kleingärtner in Leipzig. Der ist zuständig für 207 der 278 Kleingartenvereine im Stadtgebiet. Der Rest gehört meist zum Kreisverband Leipzig der Kleingärtner Westsachsen, in der die mit der Gebietsreform 1999 nach Leipzig eingemeindeten Ortsteilen beheimatet sind.

Leipzig ist heimliche Hauptstadt der Kleingärtner

Mit mehr als 39.000 Parzellen auf einer Fläche von circa 1240 Hektar gilt Leipzig als „heimliche Hauptstadt der Kleingärtner“, die viel zur grünen Lunge der Stadt beisteuert. „Die Nachfrage ist im Vorjahr durch Corona stark gestiegen“, sagt Ralf Dirk Eckardt vom Kreisverband Leipzig: „In Leipzig haben wir kaum noch Anlagen, die freie Gärten anbieten können.“ Das gelte auch für Städte wie Taucha und Markkleeberg. Im Raum Schkeuditz sehe es anders aus.

Auch die „Guten-Tag-Gärten“ gehen weg

Leipzigs Kleingartenchef Robby Müller: „Der Verpachtungsstand ist im gesamten Stadtgebiet gut.“ Quelle: André Kempner

„Der Verpachtungsstand ist fast im gesamten Stadtgebiet von Leipzig gut“, so auch Robby Müller. In Anlagen des Leipziger Ostens können Interessierte allerdings durchaus fündig werden. Benachbarte Bahnlinien, eine drohende Überschwemmungsgefahr an Flußrändern, obwohl die in den letzten eher trockenen Sommern kaum noch vorgekommen ist, machten einige diese Gärten schwerer vermittelbar. Früher waren es auch die „Guten-Tag-Gärten mit Schaufenster“ am Anfang einer Kleingartenanlage, an denen viele vorbeigehen müssen. „Doch auch da gehen viele weg.“ Selbst jene Parzellen, die über keinen Wasser- oder Stromanschluss verfügen.

Keine stadtweite Erfassung leerer Parzellen

2019 gab es knapp 800 leere Gärten in Leipzig. Im Vorjahr waren es deutlich weniger. Wie viele es aktuell sind, kann der Stadtverband nicht sagen. Das werde nicht regelmäßig erfasst, höchstens sporadisch aller zwei Jahre mal abgefragt. „Interessierte können immer bei den Vereinen anfragen, in den Schaukästen oder auf den Homepages nachschauen“, empfiehlt Müller. Auf der Homepage des Stadtverbandes sind alle Mitgliedsvereine vernetzt, die Adresse übersichtlich nach Stadtteilen geordnet. So bot die Anlage „Am Rietzschkestrand“ in der Max-Liebermann-Straße zeitweise 16 Gärten an, die teilweise aber viel „Entwaldungsarbeit und Einsatzwille” erfordern. Anders in der „Erholung“ im Connewitz. Dort führt der Vorstand eine Warteliste, die allerdings bei Interessent Nr. 100 geschlossen wurde.

Kleingartenchef: Freizeitnutzung darf nicht dominieren

Interessant bleibt, wie viele Neu-Pächter, die sich coronabedingt eine Parzelle besorgt haben, dauerhaft in den Anlagen verweilen. „Da gibt es noch keine Tendenz“, sagt Robby Müller. Ralph Baganz befürchtet zumindest, dass mit neuen alten Reisemöglichkeiten sich zumindest der Pflegezustand einiger Gärten verschlechtere. Müller sieht das gelassen. Die meisten Vereine könnten sich ihre Leute inzwischen aussuchen, sagt er. Eins macht ihm dennoch Sorge: „Der Gemeinschaftssinn ist zurückgegangen. Viele beteiligen sich nicht an der Entwicklung des Vereins und setzten vieles einfach voraus“, findet Müller. Sie erwarten beispielsweise, dass Wasser und Strom vorhanden ist. Doch darum müsse sich schließlich jemand kümmern, die Anlagen warten oder anstellen. Was in Gärten erlaubt ist, regelt übriges das Bundeskleingartengesetz. Das schreibt auch die gärtnerische Nutzung vor. „Ausschlaggebend ist, dass die Freizeitnutzung nicht dominiert“, so Müller.

Von Mathias Orbeck