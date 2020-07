Eine Pächterin im Leipziger Kleingartenverein „Westgärten“ hat Streit mit dem Vorstandsvorsitzenden: Er sei wegen ihrer Herkunft unsachlich geworden und habe zu Unrecht ihren Vertrag gekündigt. Ein an dem Garten Interessierter spricht zudem von problematischen Äußerungen des Leiters. Der dementiert die Aussagen.

