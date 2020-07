Leipzig

Die Reaktionskette reißt nicht ab. Auch auf die zweite LVZ-Veröffentlichung zum Konflikt in dem Kleingartenverein „ Westendgärten“ in Neulindenau am Montag meldeten sich zahlreiche frühere oder aktuelle Pächter, die mit dem Vorsitzenden Norbert Bornmann in Streit geraten sind und sein Verhalten kritisieren. Ihm werden Herrschsucht und Cholerik sowie sexistische und rassistische Äußerungen vorgeworfen. Allerdings taucht auch die Frage auf, warum Bornmann trotz allen Unmuts im Mai vergangenen Jahres in seinem Amt bestätigt wurde.

Der Vorsitzende weist sämtliche Vorwürfe energisch von sich. Er findet es „sehr fragwürdig, warum alle Mail-Schreiber und Anrufer keinen Kleingarten mehr in unserer Anlage haben. Sicher nicht, weil sie sich vom Vorstandssitzenden bedrängt oder bedroht gefühlt haben.“ In einem langen Schreiben erklärt er, dass mehrere Beschwerdeführer ihren Garten nicht gepflegt und deshalb eine Kündigung bekommen hätten. Das habe auch für Ex-Pächter Frank Gebbert gegolten. Dessen Angabe, im vergangenen Jahr bei den Vorstandsneuwahlen angetreten zu sein, sei falsch. „Eine Kandidatur ist weder dem Vorstand noch den Mitgliedern bekannt.“ Auch die Schilderung einer Interessentin, für eine Besichtigung 45 Euro verlangt zu haben, dementiert Bornmann entschieden.

„Solche Aussagen hab ich nicht nötig“

Zwei Dutzend Rückmeldungen erreichten bislang die Redaktion seit der ersten Veröffentlichung. Eine frühere Pächterin, die aus Angst anonym bleiben will, beschreibt: „Herr Bornmann äußert sich offen rassistisch und homophob.“ Nach ihrer Kündigung habe er gefordert, sie solle als Nachfolger „bloß keine Syrer anschleppen“, davon gäbe es schon zu viele im Verein. Bei anderen Interessenten habe er durch die Anlage geschrien: „Haut bloß ab, ihr Tucken!“ Der Vereinsvorsitzende betont: „Solche Aussagen habe ich nicht nötig, und wer mich kennt, würde es sicher nicht glauben.“

„Nichts weniger als eine Diktatur“

Ute Stolze ist froh, dass sie Ende November nach nur eineinhalb Jahren als KGV-Mitglied ausscheidet. „Es war nicht mehr zu ertragen“, sagt sie, „was hier aufgebaut wurde, ist nichts weniger als eine Diktatur.“ Mehrere Ex-Pächter berichten von Anzeigen gegen Bornmann wegen Bedrohung und Hausfriedensbruchs; die Verfahren seien jeweils mangels Beweisen oder öffentlichen Interesses eingestellt worden – Letzteres im Fall von Ute Stolze. „Jemand aus dem Vorstand hat im April, bereits nach unserer Kündigung, die Laube aufgebrochen“, sagt sie. Zusammen mit einer weiteren Pächterin erwägt sie nun eine private Klage.

Probleme sind Stadtverband bekannt

Auf LVZ-Anfrage äußert sich Robby Müller, Vorsitzender des Kleingärtner-Stadtverbandes. „Wir kennen Herrn Bornmann und wissen, dass er auch mal energisch, bestimmend und unsensibel auftritt“, so Müller. „Wir haben auch immer wieder versucht, soweit möglich, auf bestimmte Vorfälle Einfluss zu nehmen, mehr können wir jedoch nicht tun, das verbieten die Statuten. Denn die Vereine sind rechtlich selbstständige Kleingartenorganisationen, die für ihr Tun und Handeln eigenverantwortlich sind.“

Trotz Kritik wiedergewählt

Fraglich bleibt, warum sich der vielfach Kritisierte so lange im Amt halten und vor gut einem Jahr wiedergewählt werden konnte. „Wenn der Vereinsvorsitzende bei den Wahlen von den Mitgliedern im Amt bestätigt wurde, ist das ein Ausdruck, dass sich die anwesende Mehrheit der Mitglieder für Herrn Bornmann entschieden hat“, schlussfolgert Robby Müller.

Doch auch die Wiederwahl habe mit der Politik des Vorsitzenden zu tun, entgegnen mehrere Ex-Pächter. „Kritiker werden rechtzeitig aus dem Verein geworfen“, sagt einer, „und die meisten Verbliebenen wagen nicht, sich aufzulehnen.“ Bornmann findet die Diskussion absurd. „Seit 15 Jahren bin ich in diesem Amt – glauben Sie nicht, dass es Mitglieder gibt, die dankbar sind, dass ich noch da bin?“

Von Mark Daniel