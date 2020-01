Kleinliebenauer Kirche soll klimaneutral werden

Schkeuditz

So klein und unscheinbar die Kirche in Kleinliebenau wirkt, so viel Enthusiasmus und Einsatz stecken in ihr. Vor 15 Jahren hat der Leipziger Religionslehrer Henrik Mroska das kurz vor dem Zusammenfall stehende Bauwerk von der Stadt gekauft – und saniert. Nun will er den nächsten Schritt gehen.

Klimaneutral bis 2021

„Es ist wichtig, dass wir etwas tun“, sagt Mroska. „Deshalb soll die Kirche klimaneutral werden.“ Dazu hat er ambitionierte Ziele. Er wolle das Ganze bis 2021 hinbekommen, wie er auf Nachfrage etwas schmunzelnd sagt. Das klingt auf den ersten Blick unrealistisch. Wenn man sich allerdings anschaut, was Mroska in Kleinliebenau in den vergangenen 15 Jahren erreicht hat, scheint es auf den zweiten Blick nicht unmöglich.

Es drohten 20 000 Euro Vertragsstrafe

Damals war die Kirche nicht mehr als eine baufällige Ruine, mit Historie zwar, aber kurz vor dem Einstürzen. Für einen symbolischen Euro hat Mroska das Gotteshaus der Stadt Schkeuditz im Jahr 2005 abgekauft – unter der Auflage, in fünf Jahren 75 000 Euro zu investieren. „Das hat mich schon ganz schön unter Druck gesetzt“, erzählt der Religionslehrer heute. Schließlich habe eine Vertragsstrafe von 20 000 Euro gedroht. „Zu dieser Zeit hat die Kirche im Leben der Menschen hier vor Ort keine Rolle mehr gespielt“, meint Mroska. „Sonst hätte sie ja nicht so ausgesehen.“ Es habe viel Überzeugungsarbeit gebraucht, damit die Kleinliebenauer selbst an das Wunder der Auferstehung ihrer Kirche glauben. Der neue Eigentümer hat an unzähligen Haustüren geklingelt, hat im Landkreis, bei der Landeskirche, bei der Denkmalpflege und bei Unternehmen um Unterstützung gebeten.

Gedenktafel erinnert an Großspenderin

Mit Erfolg. Mit viel Hartnäckigkeit ist es gelungen, für jeden Bauabschnitt jeweils die Hälfte der benötigten Summe von der Deutschen Stiftung Denkmalpflege und über Spenden aufzubringen. „Pro Abschnitt haben wir zwischen 60 000 und 80 000 Euro gebraucht“, so Mroska. „Das ist nicht wenig Geld.“ Und dann war da immer noch die gute Seele der Kirche, die Patronin: Die Kleinliebenauerin Gisela Noser-Sperling, die stets die letzten etwa 10 000 Euro, die noch fehlten, spendete. Im vergangenen Jahr ist sie gestorben, eine Gedenktafel in der Kirche erinnert an sie.

Klimaneutrale Kirche als Pilotprojekt

Mittlerweile gehört die Kirche einer Stiftung, die sich nun um den Erhalt kümmert. Mroska ist im Stiftungsvorstand. Und ihm gehen die Ideen nicht aus. „Das Thema Klimaschutz ist ein wichtiges“, sagt er. „Deshalb möchten wir es bis zum nächsten Jahr schaffen, dass wir die Energie, die für die Kirche benötigt wird, selbst produzieren.“ Wie genau das gehen kann, darüber müsse noch gesprochen werden. Ein Ansprechpartner könnten die Stadtwerke Schkeuditz sein, die derzeit im Bereich Photovoltaik sehr aktiv sind. „Am Ende muss ja der Denkmalschutz zustimmen“, so Mroska. Vielleicht könne die Kirche aber so eine Art Pilotprojekt werden – als Vorbild für andere Gotteshäuser in Sachsen. „Das Thema treibt mich seit Jahren um“, sagt der Stiftungsgründer. „Natürlich können wir damit die Welt nicht retten. Aber wir können ein Signal setzen.“

Von Linda Polenz