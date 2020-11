Klettern, paddeln, radeln: Der Markkleeberger See lockt zum Sporteln

Markkleeberg

Schönes Ausflugswetter am Wochenende – also raus aus dem Haus und ab ins Leipziger Neuseenland. Sein tiefster, der Markkleeberger See, liegt an diesem sonnigen Vormittag wie ein blauer Schmuckstein in der Landschaft. Umrahmt von einer eindrucksvollen Kulisse aus Wiesen, Bäumen in Herbstfärbung, dem mächtigen Takraf-Bandabsetzer des Bergbau-Technik-Parks, der Kanupark-Schleuse und der Leipziger Stadtsilhouette in der Ferne. Der Markkleeberger See und seine Rundwege – Orte zum Entspannen in Zeiten wie diesen. Auch wenn Kanu- und Kletterpark aktuell geschlossen sind – es wird gelaufen, geradelt, gepaddelt, gerollert und geklettert.

„Ja, unsere Enkel wollen Bewegung“

Hoch hinaus möchten Cara (6) und Charlotte (4). Der zwei Meter große Kletterfelsen auf dem neuen Steinerlebnisplatz ist das erste Ziel beim Ausflug mit den Großeltern. Omi Brigitte hilft ein bisschen auf der einen Steinseite, Opi Wolfgang auf der anderen. „Geschafft“, ruft Cara. „Ich bin oben.“ Jetzt ist Charlotte an der Reihe.

Kurz darauf lockt die Bachschaukel: Und schwupp schwingen sich die Mädchen per Seil hinüber. „Das macht Spaß!“ Cara und Charlotte sind begeistert. „Ja, unsere Enkel wollen Bewegung, und die frische Luft tut ihnen gut“, sagen Brigitte und Wolfgang Leisner. „Und wir freuen uns über das herrliche Wetter“, so die Volkmarsdorfer.

Hobbyläufer schätzen Rundweg

Die Freude, in der Natur zu sein, ist auch Christopher, Daniel, René und Mandy anzumerken. Die Hobbyläufer sind Teilnehmer der Aktion „Run the Lake“ und schätzen den Rundweg am Markkleeberger See. „Radler, Läufer oder Spaziergänger kommen sich nicht so in die Quere, und die Wege sind teilweise asphaltiert.“

Rennen und Radeln am See: (von links) Christopher Ebert, Daniel Breinl, Rene Forberger und Mandy Wähler. Quelle: A. Kempner

Praktisch für den Asphalt sind auch die Stockspitzen der Skiroller, mit denen Susanne und Pauline von Müller aus Anger-Crottendorf unterwegs sind. „Wir sind heute das erste Mal hier“, berichten Mutter und Tochter. „Kulturveranstaltungen sind jetzt nicht möglich. Also haben wir uns Rollski angeschafft“, erzählt Mama Susanne. „Ich bin über 30 Jahre nicht mehr gefahren“, so die gebürtige Erzgebirgerin. „Als junge Wintersportlerin trainierte ich im Sommer auf Rollskiern.“ Worauf es dabei ankomme? „Auf Koordination und Gleichgewicht.“

Flott unterwegs: Susanne und Pauline von Müller aus Anger-Crottendorf beim Rollski am See. Quelle: A. Kempner

Scottish Terrier mit an Bord

Beides ist auch beim Stand Up Paddling (SUP) wichtig. Karin und Uwe Möckel gehen seit über 20 Jahren auf dem Wasser „spazieren“. „Das SUP wurde mal auf der Leipziger Wassersportmesse vorgestellt“, erzählt Karin. „Das möchte ich auch machen“, habe ich gesagt. Gesagt, getan.

Hund mit an Bord: Karin und Uwe Möckel aus dem Vogtland mit Lina (6) beim Stand Up Paddling. Quelle: A. Kempner

„Wir kennen schon alle Vogtlandseen“, so die Markneukirchner. „Am Markkleeberger ist es super für Wassersportler. Schönes, klares Wasser. Es gibt Fische zu sehen und sogar einen Unterwasserwald! Heute wollen wir mal ringsum fahren. Lina komm.“ Lina, ein sechsjähriger Scottish Terrier; ausgestattet mit orangefarbener Schwimmweste, springt aufs Board. Und ab geht die Fahrt.

Von Ingrid Hildebrandt