Klima-Debatte im Leipziger Stadtrat

Vor den Toren der Kongreßhalle am Zoo schlagen Umweltaktivisten Alarm: „Es ist 5 nach 12“, warnen die Demonstranten des Ökolöwen. In großen Lettern fordern sie endlich zu handeln, schließlich befinde sich Leipzig im Klimanotstand. Vertreter von „Parents for Future“ und „Omas for Future“ übergeben Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) 1000 Wünsche von Leipzigern, die sich vor allem einen besseren Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erhoffen. Eine Gruppe aus dem Umfeld von „ Fridays for Future“ und „Ende Gelände“ sorgt mit einer Guerilla-Aktion für Aufsehen. An Straßenbahnhaltestellen kleben sie Plakate, mit denen sie das von Jungs Stadtverwaltung vorgelegte 24-Punkte-Klimasofortmaßnahmenprogramm als reine „Symbolpolitik“ geißeln.

Vertreter von „Parents for Future“ und „Omas for Future“ übergeben 1000 Zettel mit Wünschen an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Quelle: André Kempner

Entwurf zu 20-Millionen-Euro-Programm bis 2022

Drinnen in der Kongreßhalle tagt am Donnerstag die Ratsversammlung den zweiten Tag in Folge. Auf der Tagesordnung steht eine klimapolitische Stunde und des umstrittene Maßnahmenpaket. Auf den Stadträten lastet ein hoher öffentlicher Druck.

Protest gegen die Klimapolitik der Stadt vor der Kongreßhalle. Quelle: André Kempner

Bis zum Jahr 2022 kostet das Programm die Stadt 17,6 Millionen Euro, die kommunalen Beteiligungsunternehmen 2,5 Millionen Euro. Dazu kommen noch 20,3 Millionen Euro für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen und 500 Elektroladesäulen bis 2025. Zentrale Punkte sind auch die Entwicklung neuer klimagerechter Wohnquartiere mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien, ein Förderprogramm zur Heizungssanierung, der Bau von Solaranlagen und Radwegen.

Leipzig verfehlt Treibhausgas-Reduzierung

Ursprünglich wollte die Stadt schon bis 2020 die Treibhausgasemissionen in Leipzig auf 4,7 Tonnen pro Einwohner und Jahr reduzieren. Doch dieses Ziel wird voraussichtlich um eine Tonne verfehlt. Zudem strebt Leipzig bis zum Jahr 2050 Klimaneutralität an, die Stadtverwaltung für sich selbst sogar schon 2035. Der Grund dafür liegt auf der Hand. „Der Sommer 2018 war so heiß und trocken wie seit 140 Jahren nicht mehr“, beschreibt Marie-Luise Beck, Geschäftsführerin des Deutschen Klima-Konsortium (DKK), die auch für den Laien augenscheinlichste Klimaveränderung.

„Uns steht das Wasser bis zum Hals“, sagt Linken-Stadtrat Michael Neuhaus. „Das ist kein Fehler im System, das System ist der Fehler.“ Bundes- und Landesregierung hätten den Ernst der Lage nicht erkannt.

Protest gegen die Klimapolitik der Stadt vor der Kongreßhalle. Quelle: André Kempner

Klimaschutz mit „Realismus, Pragmatismus und Augenmaß“

Es bringe aber nichts, Menschen etwas überzustülpen, findet Andreas Schultz ( CDU). „Jede Klimaschutzmaßnahme muss einen wirtschaftlichen oder sozialen Zweitnutzen haben“, fordert er. Nur so könne man Menschen mitnehmen und vom Sinn überzeugen. Schultz: „Klimaschutz braucht Realismus, Pragmatismus und Augenmaß.“

Sophia Kraft (Grüne) räumt ein, dass nachhaltiges Bauen zwar Investitionen verteuern werde, dies allerdings nur kurzfristig wirken würde. „Denn langfristig stellt das Umweltbundesamt einen CO2-Preis in Höhe des Umweltschadens von 180 Euro pro Tonne in Aussicht.“ Das werde den Mietern, die keine Solar- oder Photovoltaikanlagen auf ihren Häusern haben, „künftig stark zu schaffen machen“, warnt sie.

Sven Morlok ( FDP) weist auf die Diskrepanz zwischen der Forderung nach nachhaltigem Bauen einerseits und der erst im vergangenen Monat auch mit den Stimmen der Grünen beschlossenen sozialen Erhaltungssatzungen andererseits hin, mit denen Maßnahmen zur CO2-Vermeidung explizit eingeschränkt werden. Morlok: „Was ist denn mit den Mietern in den Häusern, in denen wir die energetische Sanierung verboten haben?“ Bei denen würde dann der CO2-Aufpreis auf die Mieten durchschlagen und das Wohnen weiter verteuern.

SPD-Kritik am „Aufblasen“ der Verwaltung

Die Maßnahmen im Paket seien „im Großen und Ganzen nachvollziehbar“, um auf den Klimawandel zu reagieren, sagt Sylvia Deubel ( AfD). Hingegen kritisiert Getu Abraham ( SPD), dass der Klimaschutz dazu benutzt werde, die Stadtverwaltung „weiter quantitativ aufzublasen“. Einer vorausschauenden Klimaschutzpolitik trage man „nicht durch die Schaffung von Sonderreferaten und neuen Planstellen Rechnung – es sei denn, das ist das Ziel der Übung –, sondern durch den gezielten Ausbau der Klimasensibilität in den Ämtern und Strukturen der bestehenden Verwaltung“, so Abraham.

Am Ende beschließt die Ratsversammlung dennoch die Einrichtung eines Referates „Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz“ und eines „Kernteams Klimaschutz“ in der Stadtverwaltung. Dazu werden sechs neue Stellen im Umweltdezernat sowie je eine Stelle im Hauptamt, im Amt für Gebäudemanagement, im Verkehrs- und Tiefbauamt, im Amt für Wirtschaftsförderung und im Amt für Stadtgrün und Gewässer geschaffen. Über das Klimasofortmaßnahmenpaket will der Stadtrat nun am nächsten Mittwoch beschließen.

Von Klaus Staeubert