Die Stadtverwaltung will beim Klimaschutz nachlegen: Reichlich 20 Millionen Euro sollen bis Ende 2022 für die Umsetzung eines neuen Sofortprogramms fließen. Dieses Programm enthält 24 Vorhaben, die die Verwaltung in eigener Regie umsetzen will. Vorgesehen sind unter anderem die Einrichtung neuer „ Freisitzstraßen“, zunächst in der Gottschedstraße, mehr Bio-Lebensmittel in der Kita- und Schulspeisung sowie die Entwicklung klimagerechter Quartiere. Letztere sollen Investoren in Bebauungsplänen vorgeschrieben werden. Über dieses „Klima-Paket“ soll der Stadtrat am 9. Juli in einer klimapolitischen Stunde debattieren und entscheiden.

Neues Klimareferat nimmt die Arbeit auf

Darüber hinaus erhält Leipzigs Stadtverwaltung eine Art „Klima-Struktur“. „Zum 1. Juli wird unser Klimareferat seine Arbeit aufnehmen“, kündigte am Mittwoch Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) im Neuen Rathaus an. Das Referat werde aus sechs Mitarbeitern bestehen, denen weitere sechs Mitarbeiter in verschiedenen Ämtern zugeordnet werden sollen. Diese Mitarbeiter sollen die Maßnahmen des Klimareferats in diesen Ämtern vorantreiben. Angesiedelt wird das neue Referat im Dezernat von Bürgermeister Heiko Rosenthal (Linke), das aktuell noch „Umwelt, Ordnung und Sport“ heißt. Diese Bezeichnung soll in „Umwelt, Klima, Ordnung und Sport“ geändert werden, „damit jeder sieht, dass das Klima für uns keine Nebensache ist“, so Jung.

Mit dem neuen Sofortprogramm will Leipzigs Stadtverwaltung den ausgerufenen Klimanotstand (die LVZ berichtete) flankieren. Die dort aufgelisteten 24 kommunalen Klimaschutzaktivitäten richten sich auf die Bereiche Stadtentwicklung, Strom- und Wärmeversorgung, Mobilität, Kommunikation, Ernährung und Konsum.

Klima-Vorgaben für neue Wohngebiete

Die Stadt will unter anderem festschreiben, dass neu entwickelte Wohnquartiere klimagerecht, wassersensibel und energieeffizient sein müssen. Ziel sei, dass in solchen Gebieten künftig 25 Prozent der Wärme und zehn Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen sollten, erläuterte Bürgermeister Rosenthal. Rund eine Million Euro will die Stadt für Regenwassermanagement und eine sogenannte Geländewasserhaushaltsentwicklung bereitstellen; die städtischen Unternehmen sollen auf kommunalen Gebäuden Solaranlagen errichten – 17 Anlagen, jede für rund 50 000 Euro.

Ebenfalls für kommunale Gebäude soll eine Art Leipziger Passivhaus-Standard entwickelt werden. Der Standard soll Anforderungen an die Energieeffizienz und die Energieversorgung festschreiben, die über den gesetzlichen Anforderungen des Bundes liegen.

Job-Räder für Rathaus-Mitarbeiter

Damit sich die Mitarbeiter des Rathauses klimagerechter fortbewegen, will die Stadt eine neue Initiative zur Anschaffung von Job-Rädern starten und dafür 150 000 Euro bereitstellen. Geplant ist auch der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit einem Mitfahrrad-Anbieter.

Der stadteigene Großvermieter LWB soll 30 Solaranlagen auf seinen Gebäuden errichten. Geplant sind jährlich zehn Anlagen, die insgesamt 500 000 Euro kosten dürfen. Bis Ende sollen 2022 sollen so 30 Anlagen entstehen, für die 1,5 Millionen Euro fließen sollen. Die LWB solle „als Vorzeigeunternehmen vorangehen“, heißt es. „Wir erhoffen uns davon eine Initialzündung für Genossenschaften und Wohnungsgesellschaften“, so Bürgermeister Rosenthal.

Radschnellweg nach Halle soll entstehen

Von den Leipziger Stadtwerken soll auf einer Brach- oder Deponiefläche eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 20 MW errichtet werden. Als Standort ist die Deponie Seehausen im Gespräch.

Auch der Ausbau der Radinfrastruktur soll forciert werden. Neben weiteren Radwegen ist bis Ende 2020 die Einrichtung neuer Fahrradstraßen und Radschnellverbindungen geplant – zum Beispiel einer Verbindung zwischen Leipzig und Halle sowie ins Muldental. Die Mittel dafür würden um 200 000 Euro erhöht, heißt es. Auch eine Aufstockung des Förderprogramms für Lastenräder ist geplant.

Mehr Bio in Kita- und Schulspeisung

Profitieren sollen von dem Klima-Kraftakt auch Leipzigs Schüler. So will die Stadt mehrere Pilotprojekte starten, um den Anteil biologischer Lebensmittel in der Kita- und Schulspeisung zu erhöhen. „Wir wollen das finanziell untersetzen“, betonte OBM Jung. „Eltern sollen nicht mehr sagen müssen: Das ist mir zu teuer.“

Der öffentliche Straßenraum soll ebenfalls an die Klima-Aktivitäten angepasst werden. So will die Stadt mehrere neue „ Freisitzstraßen“ ausweisen. Als Pilotprojekt soll die Gottschedstraße eine autofreie „gastronomische Erlebniszone“ werden. „Wir wollen auch darüber hinaus an anderen Stellen zusätzliche Freisitzkapazitäten schaffen, um den Gastronomen in der Corona-Krise zu helfen“, kündigte Jung an.

