Klimacamp nimmt Flughafen Leipzig in den Fokus – breites Bündnis plant Proteste

Großpösna

„Wie Urlaub fühlt sich das in diesem Jahr auf jeden Fall nicht an“, sagt Johannes und blickt unterm Regenschirm hervor zum wolkenverhangenen Himmel. Seit Jahren nimmt der 38-jährige Berliner regelmäßig an großen Umweltaktionen teil, reserviert sich dafür immer Zeit im Ferienkalender. Aktuell ist er auf ein Feld am Störmthaler See gereist, wo das Klimacamp Landkreis Leipzig buchstäblich Zelte aufgeschlagen hat.

Bis zum 7. September kommen dort Gleichgesinnte aus der halben Republik zusammen, um sich zu vernetzen, fortzubilden und gemeinsame Aktionen zu planen. Es ist das vierte Camp dieser Art in der Region. In den vergangenen Jahren ging es vornehmlich um den Kampf gegen die Braunkohle und die Rettung des Örtchens Pödelwitz. Letzteres kann die Umweltbewegung inzwischen als Erfolg verbuchen, jetzt wird der Bogen weiter aufgespannt und die Zukunft von Mobilität im Camp diskutiert. Dabei ist den Klimaktivistinnen und -aktivisten der Flughafen Leipzig/Halle ein besonderer Dorn im Auge.

Trotz Tagen mit viel Regen ist die Stimmung im Camp weiter positiv. Quelle: André Kempner

Drehkreuz der Abschiebungen und des Warenverkehrs

„Es gibt drei klare Gründe gegen den weiteren Ausbau“, erklärt Campsprecherin Maja. Einerseits werde der Airport immer wieder für die Abschiebung von Geflüchteten genutzt. Im Zeltlager spricht man sich für ein Bleiberecht für alle aus, hat in einem der großen Zelte auch eine Ausstellung mit Fotos (Arash Hampay) und Gedichten (Parwana Amiri) aus griechischen Flüchtlingslagern organisiert.

Während die Abschiebungen am Airport Grenzen manifestierten, schade der grenzenlose Warenverkehr enorm der Umwelt, kritisiert die Campsprecherin. Und dabei stellt sich die eher junge Umweltbewegung inzwischen auch an die Seite von Anwohnerinnen und Anwohnern, die seit Langem gegen das DHL-Drehkreuz im Norden der Messestadt aufbegehren.

Der iranische Fotograf Arash Hampay zeigt auf dem Camp-Gelände eine Ausstellung mit Foto aus griechischen Flüchtlingslagern. Quelle: André Kempner

Peter Buescher gehört zu den Lärm- und Abgasgeplagten mit Eigenheim unter den Flugschneisen. „Seit 2004 haben wir auf unzähligen legalen Wegen versucht, etwas für die Betroffenen zu erreichen. Wir sind aber überall ins Leere gelaufen“, sagt der Camp-Senior und ist sichtlich glücklich, nun in der jüngeren Generation Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden zu haben.

Ziviler Ungehorsam: „Das Liebsein muss ein Ende haben“

Buescher begrüßt dabei auch ausdrücklich die kurze Blockade des Airports Anfang Juli. „Das hat endlich Aufmerksamkeit für unser Thema generiert – sogar der Ministerpräsident hat sich um 6 Uhr Morgens genötigt gefühlt, sich zu äußern.“ Als problematisch empfindet Buescher allerdings, wie mit den friedlichen Protestierern im Anschluss umgegangen wurde. Das werde ihn allerdings nicht davon abhalten, beim nächsten Mal selbst dabei zu sein. „Ob ich alter Mann mich dann auch auf die Straße setze, weiß ich noch nicht. Aber eins ist sicher: Das Liebsein muss ein Ende haben. Das bin ich meiner Familie und meinen Enkeln schuldig.“

Auch andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Camp sprechen offen von notwendigen „Grauzonen des Protestes“. Bei ihrem zivilen Ungehorsam sehen sie sich in historischer Tradition, erinnern an kämpferische Suffragetten und Frauenbewegung. „Es gibt keine andere Möglichkeit, um wahrgenommen zu werden. Wenn wir einfach eine schöne und nette Demo machen, interessiert sich niemand für das Anliegen“, sagt eine junge Frau, die sich Clara Thompson nennt und für die Gruppe „Wald statt Asphalt“ spricht.

Plakate gestalten für den anstehenden Protest am Flughafen Leipzig/Halle. Quelle: André Kempner

Aktionen am Flughafen und zur Automesse geplant

Ähnliches ist auch von Lola Löwenzahn („Sand im Getriebe“) zu hören, die sich für eine radikale Verkehrswende mit autofreien Städten ausspricht und dabei Autokonzerne scharf kritisiert. „Wir erleben jetzt die Auswirkungen der Klimakrise, trotzdem verheizen die Hersteller weiter unsere Zukunft.“ Löwenzahn kündigte an, deshalb unter anderem Anfang September die Münchner Autoausstellung blockieren zu wollen.

Schon vorher wird es auch am Leipziger Airport wohl wieder Proteste geben. Obgleich es nicht möglich gewesen sei, das Klimacamp direkt am Schkeuditzer Drehkreuz stattfinden zu lassen, „werden wir uns am Samstag dem Flughafen auch physisch wieder nähern“, kündigte eine Sprecherin an.

Von Matthias Puppe