Leipzig

Der Vorsitzende des Landesschülerrats (LSR) Noah Wehn hat hohe Erwartungen an die Klimakonferenz „Wir.Machen.Klima“ am Samstag in Leipzig. Die Initiative dafür kam von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU). Warum der 18-jährige Wehn das mutig findet und wie die Politik reagieren sollte, sagte er im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit der Politik?

Die Zusammenarbeit war immer auf Augenhöhe. Es gab kein fertiges Konzept, das entstand während der Sitzungen. Und wenn wir gesagt haben, das geht so nicht, dann wurde sich daran auch gehalten. Die Entscheidung von Kretschmer, solch eine Konferenz ins Leben zu rufen, finde ich mutig. Er weiß nicht, ob er von den Schülern ausgebuht wird - trotzdem sucht er den Dialog. Die Interessen der Schülerinnen und Schüler sollten endlich ernst genommen werden. Das ist die letzte Chance für die Politiker. Danach müssen sie sich daran messen lassen, welche Anregungen sie tatsächlich umsetzten.

Die Schüler sollen also konkrete Forderungen erarbeiten?

Genau, sie setzen die Themen. Wissenschaftler beantworten ihnen ihre Fragen. Die Ideen werden dann den Politikern präsentiert. Wir wollen den Schülern eine Plattform bieten, über die Themen zu diskutieren, für die sie freitags demonstrieren. In Zeiten der gesellschaftlichen Spaltung, wie wir sie erleben, ist Dialog umso wichtiger.

Warum bewegt der Klimawandel Ihre Generation so sehr?

Das Klima betrifft jeden. Viele haben Angst vor den Auswirkungen des Klimawandels. Das mobilisiert mehr als Beschlüsse zur Grundsteuer.

Erst am Donnerstagabend hat das Verwaltungsgericht Dresden den Antrag einer 14 Jahre alten Schülerin abgelehnt. Sie hatte per Eilantrag den Ausschluss des LSR von der Konferenz beantragt. Der LSR habe kein allgemeines politisches Mandat, so die Begründung. Die 14-Jährige wurde von dem Anwalt Joachim Keiler vertreten. Er ist Landesvize der AfD in Sachsen. Waren Sie überrascht von den Vorwürfen?

Der Eilantrag hat uns sehr überrascht, auch dass die AfD involviert ist. Umso mehr freue ich mich, dass das Gericht uns als Plattformgeber bestätigt hat. Denn wenn Tausende freitags auf die Straße gehen, dann ist Klima ein Thema, das Schüler herumtreibt.

Von Theresa Held, dpa