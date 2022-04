Ehrgeiziges Ziel: Die Stadt Leipzig will bis spätestens 2030 klimaneutral sein. Als Teil einer EU-Kampagne erhält die Stadt als eine von 100 europäischen Modell-Kommunen finanzielle Hilfen. Unter anderem soll der Verkehr in der Stadt emissionsfrei werden.

Die Bewegung Fridays for Future fordert in Leipzig seit langem eine klimagerechte Verkehrswende. Jetzt will die Stadt bis spätestens 2030 emissionsfreie Transportmöglichkeiten erreichen. Quelle: André Kempner