Leipzig

Die Stadt Leipzig hatte bereits 2019 den Klimanotstand ausgerufen und als Ziel die Klimaneutralität bis spätestens 2050 festgeschrieben. „Wir wollen dem Stadtrat noch vor der Sommerpause das fortgeschriebene Energie- und Klimaschutzprogramm vorlegen“, sagt Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke). In diesem Zusammenhang würden ein Wärme- und ein Energieplan erarbeitet, „die aufzeigen sollen, wie man wegkommt von fossilen Energieträgern wie Kohle und Erdgas“.

Neubauten immer mit Photovoltaik

Zum Status quo gehört bereits, dass Kita- und Schulneubauten der Kommune grundsätzlich eine Photovoltaikanlage erhalten – und oft auch Gründächer oder Fassadenbegrünungen. Städtischen Unternehmen werde Klimaschutz als Ziel vorgegeben, so Rosenthal. Die Leipziger Verkehrsbetriebe würden zu 100 Prozent Ökostrom nutzen, auch das Rathaus sei komplett klimaneutral versorgt. Neue Fahrzeuge hätten überwiegend Elektroantrieb und es werde Carsharing genutzt.

Die Straßenbeleuchtung an den Magistralen erfolgt mit energiesparender LED-Technik. Es gibt kommunale Förderprogramme für den Austausch alter Heizkessel, die Installation von Gründächern sowie Lastenräder. Außerdem werden Landwirte bei der Umrüstung auf Bioproduktion unterstützt. Geplant ist weiterhin eine Förderung von privaten Solarmodulen an Balkonen und Fenstern.

Höhere Standards für neue Quartiere

Bereits für 2023/2024 will die Stadt weitere Maßnahmen festschreiben. Die Stadtwerke zum Beispiel sollen Photovoltaikmodule für eine Leistung von 20 Megawatt errichten – auf Deponieflächen wie in Seehausen. Für neue Wohnquartiere – etwa am Bayerischen Bahnhof oder am Eutritzscher Freiladebahnhof – wird festgelegt, dass diese in weiten Teilen mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Aber auch in den bestehenden Quartieren müssten in Größenordnungen Photovoltaik installiert und alte Heizungen ausgetauscht werden, betont der Umweltbürgermeister. Zum Teil passiere das schon.

Von Björn Meine