Klimaneutrales Leipzig: Was können Bürger dafür tun?

Leipzig

Das Klima zu schonen, spart manchmal umgehend Geld: Die Tachometer-Nadel auch auf der Autobahn im Zaum zu halten, vermindert gleichermaßen CO2-Ausstoß und Benzin-Verbrauch – nur wenige Klimaschutzmaßnahmen gelten als so leicht umzusetzen und zugleich so wirksam. „Langsamer zu fahren, ist so viel einfacher als zum Beispiel eine Gebäude-Sanierung.“ Nina Treu vom Leipziger Konzeptwerk Neue Ökonomie wundert sich, warum Tempolimits trotzdem politisch so schwer durchzusetzen sind.

Eine der 24 Sofortmaßnahmen der Stadt Leipzig im Zuge des Klimanotstands war 2020 die Aufstockung der Mittel für Öffentlichkeitsarbeit. In einem bald danach erschienenen „Klima-Sparbuch Leipzig“ verbreitete das neu geschaffene Referat für Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz Tipps, wie man als Bürger seinen persönlichen Fußabdruck ökologischer machen kann. Das Auto stehen lassen, so oft es geht, gehört dazu. Und lieber nicht mit dem Flugzeug verreisen. Weil neben dem Verkehr auch Strom und Wärme den Treibhausgas-Verbrauch hochschrauben, lauten weitere Ratschläge: auf einen Ökostrom-Vertrag wechseln, weniger heizen, die Fenster abdichten.

Auch Privatpersonen können CO2-Zertifikate kaufen

Bewusst einzukaufen, kann ebenfalls gut fürs Klima sein: Wie wurde ein Produkt hergestellt? Wo kommt es her? In ihrem „Klima-Sparbuch“ rät die Stadtverwaltung zudem dazu, alte Kühlschränke und Waschmaschinen abzuschaffen und gegen moderne Geräte mit einer besseren Energie-Effizienz einzutauschen. Auch als Privatperson kann man zudem C02-Zertifikate aus Klimaschutzprojekten kaufen und so die persönliche Negativ-Bilanz ausgleichen. Nina Treu rät vor allem dazu, sich zu vernetzen: mit den Nachbarn, den anderen Eltern aus Schule und Kita, in Initiativen, in Parteien. „Wir brauchen eine engagierte Stadtgesellschaft“, betont sie. Der Austausch habe überdies einen positiven Nebeneffekt auf die Seele, hat sie gemerkt: „Viele verzweifeln an der Klimakrise.“ Da helfe es gegen das eigene Ohnmachtsgefühl, nicht mehr nur für sich alleine zuzuschauen, was passiert.

Von mwö