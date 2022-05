Klimaneutrales Leipzig: Was können Unternehmer dafür tun?

Leipzig

Für Winnie Hortenbach steht fest: Es sind produzierende Unternehmen und Gewerbe, die einen großen Teil zum Klimaschutz beitragen müssen. Aktuell würden vor allem kleinere Betriebe Chancen und Nischen im nachhaltigen Wirtschaften sehen, größere Unternehmen Klimaschutz oft immer noch als Kostenfaktor betrachten, sagt Hortenbach, die Gründungsmitglied des Unternehmensnetzwerks Klimaschutz ist. Die Plattform der deutschen Industrie- und Handelskammern (IHK) ist erst diese Woche online gegangen und zählt aktuell knapp 460 Mitglieder.

Die Großen müssten größere Anstrengungen unternehmen, um Prozesse umzustellen, meint Hortenbach, die selbst Lebensmittelchemikerin ist und nachhaltige Kosmetik entwickelt. Es führe aber kein Weg daran vorbei: Jeder Betrieb muss jeden Herstellungsprozess durchleuchten und sehen, wie sich Energie sparen lässt. Und zwar nicht nur einmal, sondern wieder und wieder. Dazu sollten die Betriebe auch Experten einkaufen – wie seinerzeit für das Onlinegeschäft. Das sei am Ende oft kostenneutral oder könne sogar Kosten sparen.

Kammer bietet Hilfe an

Die IHK Leipzig könne Mitgliedsunternehmen bei diesem Prozess unterstützen, sagt Martin Lebrenz, Abteilungsleiter Wirtschafts- und Bildungspolitik. Die Kammer biete zum Beispiel Workshops an, in denen Azubis für ihre Betriebe zu Energie-Scouts qualifiziert werden. Das Thema Klimaschutz habe in den vergangenen drei, vier Jahren deutlich an Bedeutung hinzugewonnen, schätzt Lebrenz. Winnie Hortenbach vom IHK-Netzwerk Klimaschutz ist sicher, „dass da noch einiges geht“. Es gebe indes bereits gute Beispiele von Unternehmen, die schon jetzt große Schritte für eine klimaneutrale Stadt gegangen sind. Die Energiegenossenschaft Leipzig zum Beispiel, die mit Solaranlagen auf Hausdächern grünen Bürgerstrom produziert.

Von Björn Meine