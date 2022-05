Klimaneutrales Leipzig: Was können Vermieter dafür tun?

Leipzig

Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (36.000 Wohnungen, knapp 500 Mitarbeitende) installiert bis Mitte des Jahres 33 neue Photovoltaik-Anlagen auf ihren Dächern; 55 gibt es schon. In den weiteren Ausbau der Sonnenkraftnutzung investiert das kommunale Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 1,1 Millionen Euro. Der Neubau mit 300 geförderten Wohnungen in der Saalfelder Straße zum Beispiel erhalte Photovoltaik, zudem würden 60 Prozent der Dachfläche begrünt, sagt Geschäftsführerin Doreen Bockwitz. Im Neulindenauer Dunckerviertel bastelt die LWB mit an Ideen für ein klimaneutrales Wohnquartier. Das Unternehmen kümmere sich um 240 begrünte Fassaden an eigenen Häusern sowie um 1,4 Millionen Quadratmeter Grünfläche. Bereits seit einigen Jahren würden die Bestandsgebäude Stück für Stück energetisch saniert.

„Nur dämmen reicht nicht“

Das Ziel einer Klimaneutralität bis 2030 ist auch für die Wohnungsgesellschaften eine große Herausforderung, sagt Jörg Keim, Vorstand der WG Kontakt – die größte der Leipziger Wohnungsgenossenschaften (15.500 Wohnungen, 180 Mitarbeitende). Zuletzt habe man einen Plattenbau in Grünau nach höchsten Standards energetisch saniert; Anfang des Jahres wurde die Investition der 205 Wohnungen abgeschlossen. „Im Wesentlichen sind wir jetzt durch mit Sanieren und Dämmen“, erklärt der Chef mit Blick auf die Immobilien der Genossenschaft.

Klar sei für die Zukunft aber auch: „Nur dämmen reicht nicht.“ Auf zwei WG-Gebäuden befinden sich Solarkollektoren für die Warmwasserversorgung. Beim Thema Photovoltaik sieht Keim noch Potenzial – es gebe jede Menge nutzbare Dachflächen. Der Gesetzgeber müsse allerdings die Gewerbesteuer für entsprechende Anlagen beseitigen, fordert Keim. Und von der Stadt erhofft sich Keim konkrete Unterstützung von Klimaschutzprojekten durch Fördermittel. „Es geht schließlich um große Investitionen, die bezahlt werden müssen.“

Von Björn Meine