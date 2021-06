Leipzig

Allein für den Klimaschutz kämpfen: Lena aus Leipzig hat sich am Sonnabend an einer bundesweiten Aktion beteiligt – und hatte dabei richtig Angst. Die 20-Jährige setzte sich mit ihren Transparenten zuerst auf den Innenstadtring und später in Höhe der Manetstraße auf die Friedrich-Ebert-Straße. Sie wollte damit auf die globale Erwärmung aufmerksam machen. „Eine zwei Grad wärmere Welt bedeutet die Todesstrafe für Länder wie meins“, hat sie die Klimaaktivistin Vanessa Nakate aus Uganda auf einer oberkörpergroßen Pappe zitiert. Auf der Rückseite war „Ich bin verzweifelt, weil unsere Wälder sterben, wegen der Klimakrise“ zu lesen.

„Ständig angehupt und beschimpft“

„Es kann doch so nicht weiter gehen, das ständige Höher, Schneller, Weiter“, findet Lena. Vor allem an Autofahrer will sie sich richten. Deshalb hat sich die junge Frau auch den Platz direkt auf der Fahrbahn ausgesucht. „Vielleicht denken die Autofahrer dann einmal nach und wählen das nächste Mal das Fahrrad oder gehen einfach mal im Wald spazieren“, hofft die 20-Jährige.

Viele Kraftfahrer reagierten allerdings ohne Verständnis auf die Aktion. Auf dem Ring räumte Lena bei Zeiten selbst das Feld. „Ich wurde dort ständig angehupt und beschimpft“, berichtet sie. Auf dem Friedrich-Ebert-Straße war es nicht viel anders.

Eine Klimaaktivistin hat am Samstag allein in der Leipziger Innenstadt demonstriert. Quelle: Extinction Rebellion

„Klar habe ich Angst“

Allerdings: Den Kopf in Stoßstangenhöhe und hinter ihrem Schild kaum zu erkennen, sahen viele Autofahrer Lena erst im letzten Moment – auch wenn sie sich für ihre zweite Station einen Fußgängerüberweg mit Ampel ausgesucht hatte. Die Aktivistin gibt dann auch zu: „Klar habe ich Angst, wenn die Autos direkt auf mich zukommen.“ Lange dauerte ihr Auftritt allerdings nicht. Zwei herbeigerufene Polizisten verwiesen die junge Frau von der Straße und nahmen ihre persönlichen Daten auf.

Die Klimaschutzbewegung „Extinction Rebellion“ hatte bundesweit zur Aktion “Rebellion of One“ (Rebellion des Einzelnen) aufgerufen. Auch in anderen Ländern wie Tschechien, Italien, Belgien, den Niederlanden und Frankreich beteiligten sich Umweltschützer.

Auch auf dem Ring in Höhe der Thomaskirche saß eine Aktivistin. Quelle: Dirk Knofe

In Leipzig hatte sich ebenfalls am Nachmittag in Höhe der Thomaskirche auf dem Ring eine andere junge Frau gesetzt. „Ich habe Angst vor Ressourcenkrieg“ stand auf ihrem Plakat. Auch ihretwegen kam die Polizei und brachte sie von der viel befahrenen Straße.

Von Matthias Roth