Leipzig

Sie ist mit ihrem Mann und der fünfjährigen Tochter nach Leipzig gezogen, um etwas zu bewegen: Simone Ariane Pflaum (40) leitet seit 1. Juli das neue Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz in der Stadtverwaltung. Geschaffen schon vor einem Jahr, wurde es bislang kommissarisch geführt. Jetzt soll endlich mit Power gehandelt werden – es gibt keine Zeit mehr zu verlieren für den Umwelt- und Klimaschutz.

Klimaschutz betrifft alle Ämter

Hintergrund: Leipzig hatte im Oktober 2019 den Klimanotstand ausgerufen und 24 Punkte verkündet, die bis Ende 2022 umzusetzen sind. Sie reichen von Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden über den Ausbau von Radwegen und der Errichtung von Elektro-Ladesäulen bis hin zu klimaneutralen Veranstaltungen. Diese Sofortmaßnahmen ämterübergreifend umzusetzen wird eine der Hauptaufgaben von Simone Ariane Pflaum und ihren künftig 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt im Referat oder als Satelliten in anderen Ämtern der Stadtverwaltung.

Große Einschnitte stehen an

„Orientieren wir uns an den Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommen, dann müssen wir bis 2026 die wichtigsten Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, sonst sind unsere Ziele nicht mehr zu halten. Das bedeutet große Einschnitte, und vieles wird uns wahnsinnig schwer fallen“, redet die Freiburgerin Klartext.

In vielen Punkten wird es Diskussionen und Widerstand geben – zum Beispiel wenn Freiflächen mit Solarzellen bebaut werden, weil einfach kein Weg daran vorbei führt. Oder beim Thema Mobilität: Die vorhandenen Verkehrsflächen müssen gerecht für alle Nutzer aufgeteilt werden, für Autofahrer genauso wie für Radfahrer und Fußgänger. Tempo 30 in der Stadt einzuführen, sei ein richtiger Ansatz. Anderes Beispiel: Viele Leipziger Wohnhäuser sind in den vergangenen 30 Jahren saniert worden, aber eben nicht energetisch, unter dem Aspekt, den Energieverbrauch zu reduzieren. „Da besteht viel Nachholbedarf. Wir müssen sehen, wie wir die Hausbesitzer erreichen, die oftmals gar nicht in Leipzig wohnen.“

Als bekennende Radfahrerin legt Simone Ariane Pflaum alle Wege in Leipzig per Drahtesel zurück. Quelle: Andre Kempner

Bekennende Radfahrerin

Die neue Referatsleiterin befasst sich seit mehr als zehn Jahren mit Nachhaltigkeit, zuerst in Freiburg als Stadträtin und spätere Nachhaltigkeits-Managerin der Stadt, dann als Leiterin der Landesnachhaltigkeitsstrategie im Umweltministerium von Hessen. Sie lebt selbst umweltgerecht – legt alle Wege in Leipzig mit dem Fahrrad zurück, besitzt kein Auto, hat eine regionale Gemüsekiste abonniert und ein kleines Biotop mit bienenfreundlichen Blumen auf dem Balkon geschaffen. Von Verboten hält sie nichts, will lieber Anreize schaffen: „Ich möchte anderen Leuten nicht ihr Leben vorschreiben, aber ich möchte Alternativen aufzeigen.“

Lesen Sie auch „Fridays for Future“: Frau hinter Greta Thunberg in Leipzig zu Gast

Erster öffentlicher Auftritt

Die Bürgerinnen und Bürger bei der Transformation mitnehmen, ist ihr wichtig. Am Sonnabend tritt Simone Ariane Pflaum als Vertreterin der Stadt Leipzig bei der ersten Leipziger Klimamesse auf, die auf dem Leuschnerplatz stattfindet. Sie nutzt die Gelegenheit, um sich in der Öffentlichkeit vorzustellen, Leipziger Klimaschutz-Aktivisten kennenzulernen, mit Menschen ins Gespräch kommen, sich austauschen und vielleicht sogar neue Ideen zu spinnen.

Klimamesse auf dem Leuschnerplatz

Am Sonnabend stellen sich von 10 bis 19 Uhr auf dem Leuschnerplatz rund 20 Leipziger Klima- und Umweltgruppen vor. Auf der Bühne gibt es Diskussionen und Informationen über die Klimakrise, aber auch Musik. Co-Moderatorin ist Luisa Neubauer, deutsches Gesicht von „Fridays for Future“.

Mit dabei sind unter anderem Churches for Future, Fridays for Future, Omas for Future, Parents for Future, Psychologists for Future, Scientists for Future, Students for Future, Teachers for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände und Greenpeace.

Von Kerstin Decker