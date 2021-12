Leipzig

Der Klimawandel ist allgegenwärtig. Wetterextreme wie Hitzeperioden oder Überflutungen machen deutlich, dass die Klimakrise in unserem Alltag angekommen ist. Nun ist dringend Handeln angesagt. Was hat Leipzig in diesem Jahr für den Klimaschutz getan? Ein Rückblick.

Mehr Platz für Radfahrer

Mehr Platz für Fußgänger und ein Radstreifen auf der Straße – das wurde im Juli auf der Karl-Heine-Straße Realität. Auf dem Abschnitt zwischen Felsenkeller und König-Albert-Brücke sind sich Radfahrer und Fußgänger immer wieder in die Quere gekommen vor allem, wenn die vielen Freisitze auf der Magistrale besetzt waren. Der bestehende Radweg wurde also vom Bürgersteig auf die Fahrbahn vorlegt. Die jeweils 1,85 Meter breiten Streifen sind nun ausschließlich für den Radverkehr reserviert.

Der neue Radweg auf der Karl-Heine-Straße. Das Problem: Kurz nach der Entstehung wurde er mit Autos zugeparkt. Quelle: Andre Kempner

Der ADFC Leipzig und die Umweltorganisation Ökolöwe haben im März außerdem für einen Tag lang Pop-up Radwege in der Stadt errichtet. An zehn Stellen wurden improvisierte, besonders sichere Radwege installiert. Doch auch langfristig soll es nach der Petition von ADFC und Ökolöwe mehr Radwege in der Messestadt geben. Bis Ende 2022 sollen in Leipzig sechs weitere Radwege auf stark befahrenen Straßen entstehen.

ÖPNV wird elektrisch

Das S-Bahn-Netz in Mitteldeutschland steht vor einer Erweiterung: Unter anderem soll die Verbindung von Leipzig nach Merseburg ausgebaut werden. Damit sollen der Straßenverkehr entlastet und Emissionen reduziert werden.

Auch im städtischen Nahverkehr der LVB gab es in diesem Jahr Neuigkeiten: In Lindenau entsteht ein Carport für mehr als 100 Busse. Darunter: 21 moderne Elektrobusse aus Belgien. Inzwischen fährt die Linie 89 als erste komplett mit zertifiziertem Öko-Strom, auch die Linien 74 und 76 sind im Probebetrieb. Im nächsten Jahr sollen außerdem zehn lange Gelenkbusse mit E-Antrieb für die Linie 60 hinzukommen.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe haben ihre Flotte mit elektrischen Bussen aufgerüstet. Quelle: Andre Kempner

Die Linie 14 fährt mittlerweile im Zehn-Minuten-Takt und erhält der Planung nach im nächsten Jahr eine neue Haltestelle zwischen Nonnenstraße und Felsenkeller. Die neue Quartiersbus-Linie 64 erschließt das Gelände der Leipziger Baumwollspinnerei und verbindet Karl-Heine- und Lützner Straße.

Pläne zur Rettung des Auwalds

Der ungefähr 5700 Hektar große Auwald leidet seit Jahrzehnten unter fehlenden Überschwemmungen und Dürre. Das Gebiet soll nun wilder werden, um mehr Arten eine Heimat bieten zu können. Das Konzept: Mehr Totholz, mehr alte Bäume, mehr Schutz zur Selbstentwicklung.. Neben einer besseren Wasserversorgung des Waldes soll dem Konzept nach forstliches Management helfen, den besonderen Lebensraum zu erhalten und aufzuwerten.

Langfristiges Ziel ist demnach ein durchschnittlicher Totholzanteil von 50 Kubikmetern je Hektar. Bisher liegt der Anteil im Gebiet des Leipziger Stadtforstes bei 40 bis 50 Kubikmetern. Für das Konzept haben die Leipziger Stadtförster den sächsischen „eku Zukunftspreis 2021“ erhalten.

Beim Bau der Neuen Luppe in den 1930er-Jahren zum Hochwasserschutz wurden zahlreiche Nebenarme der Weißen Elster und der Luppe unterbrochen. So wurde die Wasserzufuhr des Auwaldes weitgehend gekappt. Quelle: André Künzelmann/UFZ

Engagement der Leipziger

Neben politischen Entscheidungen ist auch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger im Kampf gegen den Klimawandel entscheidend. Am 24. September versammelten sich etwa 10.000 Menschen bei dem Klimastreik „Friday for Future“ in Leipzig. Mit mehreren Demonstrationszügen und auf verschiedenen Bühnen machten sie auf die Folgen des weltweiten und menschengemachten Klimawandels aufmerksam. Zudem gab es viel Beteiligung bei Events wie dem Stadtradeln.

Am 24. September demonstrierten mehr als 10.000 Menschen in der Leipziger Innenstadt für mehr Klimaschutz. Quelle: Dirk Knofe

Wie wichtig den Leipzigern das Thema „Klimaschutz“ ist, zeigte auch eine Aktion des Bündnisses „Leipzig fürs Klima“. Anfang November forderten sie Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) in einem offenen Brief dazu auf, den „Klimaschutz endlich zur Chefsache“ zu machen. Die 22 Gruppen und Verbände verlangten nach „deutlich mehr Engagement im Klimaschutz und der Einhaltung des Pariser Abkommens durch die Stadt“.

