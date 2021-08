Klinikum St. Georg schickt Corona-Hilfsgüter nach Vietnam

Leipzig

Das Klinikum St. Georg spendet medizinische Ausrüstung für den Kampf gegen das Coronavirus an Vietnam. Laut Angaben des Krankenhauses stellt man Atemschutzmasken, Schutzkittel und Schnelltests im Wert von 60.000 Euro zusammen, die gemeinsam mit Spenden weiterer Unternehmen Ende August in das asiatische Land geflogen werden. Das St. Georg reagiert damit auf den Hilfeaufruf des vietnamesischen Botschafters in Deutschland, Nguyen Minh Vu.

Leipzigs neue Partnerstadt Ho-Chi-Minh-Stadt am stärksten betroffen

Bei der Bekanntgabe der Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Ho-Chi-Minh-Stadt gut vor zwei Wochen hatte der Abgesandte die dramatische Situation in seiner Heimat geschildert und um Unterstützung gebeten. Aktuell werden dort bis zu 6000 Covid19-Fälle pro Tag mit steigender Tendenz verzeichnet. Dabei ist Ho-Chi-Minh-Stadt mit gut neun Millionen Einwohnern die am stärksten betroffene Region.

„Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren gelernt, dass wir diese Pandemie nur gemeinsam erfolgreich bewältigen können“, sagt Iris Minde, Geschäftsführerin der St. Georg Unternehmensgruppe. „Die Entscheidung, Vietnam mit einer weiteren Sachspende zu unterstützen ist daher leicht und schnell gefallen, zumal wir ja 2020 ebenfalls schon Unterstützung bekommen haben.“

Hilfe der Stadt Leipzig beim Umsetzen der Hilfsaktion

Laut dem Klinikum ist die Hilfsaktion auch dank der unbürokratischen und schnellen Unterstützung des Amtes für Wirtschaftsförderung der Stadt Leipzig und des Referats Internationale Zusammenarbeit möglich. Darüber hinaus werden Kontakte hergestellt, die es Vietnam ermöglichen sollen, notwendige medizinische Ausrüstung direkt bei den Herstellern zu kaufen.

Bereits im Mai hatte sich das Klinikum St. Georg an einer Aktion für Vietnam beteiligt. Das Krankenhaus war dem Aufruf des Vereins Deutsch-Vietnamesisches Haus und des Amtes für Wirtschaftsförderung gefolgt und hatte mit anderen Unternehmen und Privatpersonen Antigen-Schnelltests gespendet.

Von lvz