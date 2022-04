Klitschko-Berater in Leipzig: Warnung vor Russland und Hoffnung auf Hilfe

Leipzig

Das Restaurant „Pilot“ in der Gottschedstraße hatte Sonnabend einen seltenen Gast: Der Vitali-Klitschko-Berater Bogdan Balasynovych kehrte zum Mittagessen ein und bestellte sich ein Schnitzel mit Bratkartoffeln. Zuvor hatte der Ukrainer mit Vereinen wie Humanitäre Hilfe Ukraine über weitere Lieferungen für Leipzigs Partnerstadt Kiew gesprochen. Die LVZ sprach mit ihm darüber, was er in den Wochen vor und nach dem Kriegsausbruch erlebt hat.

Nach Kriegsausbruch ging alles sehr schnell

„Ich bin seit 2012 im Klitschko-Team, aber die letzten zwei Jahre war ich Staatssekretär im ukrainischen Ministerium für regionale Entwicklung“, erzählte der 47-Jährige, der in Bochum Arbeitswirtschaft studiert und dort seine Doktorarbeit in der Ukraine vorbereitet hat. Weil er ahnte, dass es Krieg geben würde, habe er sich zehn Tage vor Kriegsbeginn bei der zivilen Landesverteidigung gemeldet, erzählt er.

Seine Frau Irina habe die Kriegsgefahr damals nicht so akut eingeschätzt. „Aber in den frühen Morgenstunden des 24. Februars weckte sie mich und sagte: ,Bogdan, der Krieg hat angefangen, die Russen haben uns angegriffen’.“ Dann sei alles sehr schnell gegangen. Der Koffer mit den wichtigsten Dokumenten sowie etwas Nahrung und Kindersachen sei schon gepackt gewesen und seine Frau sei mit dem Dreijährigen und dem fünf Monate alten Baby im Auto zu ihren Eltern nach Lemberg aufgebrochen. „Meine Frau will die Ukraine nicht verlassen“, erzählt Balasynovych im „Pilot“ und nippt nachdenklich an dem Glas mit Apfelschorle. „Sie wollte sogar nach Kiew zurückkommen und mit mir zusammen die Stadt verteidigen. Aber ich habe gesagt: Zwei kleine Kinder brauchen ihre Mutter.“

Bogdan Balasynovych hat an der Seite von Bürgermeister Vitali Klitschko viele Einblicke in den Ukraine-Krieg gewonnen. Quelle: André Kempner

Nachdem die Partnerstadt Leipzig bislang vor allem sehr viele Medikamente, Krankenhausbedarf sowie technische Geräte nach Kiew geschickt hat, soll jetzt der Fokus verstärkt auf Feuerwehrgeräte, Krankenwagen und Busse für den Nahverkehr gerichtet werden. Diese Hilfsgüter würden nicht nur in Kiew benötigt, sondern auch in kleineren ukrainischen Städten, berichtet Gabriele Goldfuß vom Leipziger Rathaus, die im „Pilot“ neben dem Ukrainer sitzt. „Wir sind sehr dankbar dafür, dass uns unsere deutschen Partnerstädte Leipzig und München so stark unterstützen“, betont Balasynovych gleich mehrfach. „Ohne diese humanitäre Hilfe wären uns die ersten Kriegswochen noch viel schwerer gefallen.“

Auch die Hilfe für die Flüchtlinge sei enorm wichtig. Wenn der Krieg noch lange dauere, werde wohl ein Teil für immer in Deutschland bleiben, meint Balasynovych. „Europa muss den Wirtschaftskrieg gewinnen und wir den in der Ukraine“, appelliert er deshalb. „Wenn dieser Krieg schnell zu Ende geht, werden wir unsere Wirtschaft mit einem ,Marshall Plan für den Aufbau der Ukraine’ wieder beleben. Dann können wir auch unsere zerstörten Städte aufbauen und die Leute kehren zurück.“

„Einige Vororte von Kiew gibt es nicht mehr“

Seit Kriegsbeginn lebt Balasynovych ein anderes Leben. Er ist jetzt Offizier, hat Tote und Zerstörungen gesehen. „Vier wunderschöne Vororte von Kiew – Borodjanka, Butscha, Irpin und Gostomel – gibt es praktisch nicht mehr“, erzählt er und zeigt auf seinem Handy Videoaufnahmen, die Einfamilienhäuser vor und nach dem Krieg zeigen. „Putin hat gedacht, dass er mit Blumen und Jubel empfangen wird. Unser Militär hat in erbeuteten Militärlastern Paradeuniformen gefunden, mit denen seine Soldaten durch Kiew marschieren sollten.“

Die Region um Kiew mit den Orten Butscha und Irpin. Quelle: Grafik: F. Bökelmann

Dass sich die Ukraine auch fünf Wochen nach dem Überfall behauptet, liege daran, dass die Ukrainer wissen, was sie von den Russen zu erwarten haben. „In unseren Ortschaften stehlen die russischen Soldaten alles von Teppichen, Mikrowellen und Kleidung bis zu teuren Elektrogeräten aus den Läden“, erzählt er. Und im Volk sei präsent, was nach dem roten Terror in der Ukraine vor dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist. „Meiner Familie wurde alles weggenommen“, so Balasynovych. Der Bruder seines Großvaters sei in der Nacht mit seiner gesamten Familie nach Sibirien deportiert worden. „Wir wissen bis heute nicht, was aus ihnen geworden ist. Wir wollen nicht in diese schreckliche Zeit zurück. Wir haben uns für eine europäische Zukunft entschieden und dafür den höchsten Preis auf dem Maidan bezahlt.“

„Unsere Motivation kommt aus dem Herzen“

Jeder Ukrainer habe auch mitbekommen, dass Putin nach der Besetzung der Krim sogar freundlich gesonnene Bewohner nach Osten deportieren ließ und stattdessen Mitglieder von Polizei, Militär und Sonderkräften angesiedelt hat. „Putin will keine Menschen, die mit der Ukraine über lange Zeit verbunden sind“, glaubt Balasynovych. „Deshalb kommt unsere Motivation aus dem Herzen – den Russen geht es nur ums Geld. Wir verteidigen unser Land, unsere Stadt und unser Zuhause. Das macht den Unterschied.“

Der Klitschko-Berater zeigt auch Videos, auf denen Autos in Petersburg und Moskau zu sehen sind, die mit weißer Farbe die Aufschrift „Nach Berlin“ und eine Panzer-Silhouette tragen. „Das Internet ist voll davon“, sagt er und zeigt auch Bilder von russischen Panzern und Hubschraubern, die die gleiche Aufschrift tragen. Ukrainer hätten ihm gesagt: „Zeigen Sie das bitte den deutschen Politikern“.

„Nach Berlin“ und ein Panzer: Mit Symbolen wie diesen wird derzeit in Russland für den Ukraine-Krieg demonstriert. Quelle: privat

„Sehr viele Deutsche denken, der Krieg ist weit weg. Nein, der Krieg klopft schon an die Tür von Deutschland, die Gefahr ist schon da“, sagt Balasynovych. „Ihr habt eine reiche Gesellschaft, sehr viele schöne Straßen und Gebäude. Für die Russen gibt es hier viel mehr zu holen als bei uns.“ Putin habe doch sogar schon öffentlich erklärt, dass er die Sowjetunion wieder herstellen wolle. „Wenn die Deutschen Angst davor haben, dass der Krieg zu ihnen kommt, dann wird er kommen“, sagt der Klitschko-Berater. „Das Endziel ist nicht Kiew. Putin hält den Westen für schwach.“

Er warnt die Deutschen auch eindringlich davor, dass Putin chemische Waffen einsetzen könnte. Dies habe er schon in Syrien getan. Auch Nuklear-Terrorismus sei dem Machthaber im Kreml zuzutrauen. Trotzdem kommt in Balasynovych Kopf kein Gedanke daran auf, dass die Ukraine dem übermächtigen Nachbarn unterliegen könnte. „Wir brauchen moderne Waffen. Wir haben genug motivierte Männer und Frauen, die damit kämpfen.“

„Nach Berlin“ mit drei Ausrufezeichen – so fordert der russische Besitzer dieses Autos. Quelle: privat

Schnitzel und die Bratkartoffeln sind aufgegessenen und Balasynovych muss eilig zum Hauptbahnhof. Denn um 18 Uhr will er schon in München sein, um auch dort über neue Hilfslieferungen zu sprechen. Dafür will er sich im Reisezentrum im Hauptbahnhof noch schnell ein kostenloses Ukrainer-Ticket lösen – und stößt dabei auf eine Menschenmenge. Fast alle sind Landsleute von ihm, die der Krieg vertrieben hat und die jetzt in Deutschland einen Neustart versuchen. Der Klitschko-Berater will am Dienstag wieder in Kiew sein.

Von Andreas Tappert