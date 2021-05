Klitschko will zum Jahrestag der friedlichen Revolution sprechen

Leipzig

Der ukrainische Politiker und ehemalige Profiboxer Vitali Klitschko soll am 9. Oktober die Rede zur Demokratie in der Nikolaikirche Leipzig halten. Erstmals seit Beginn der Reihe im Jahr 2001 spreche eine Persönlichkeit des ukrainischen politischen Lebens an dem Ort, der 1989 zu einem zentralen Ausgangspunkt der friedlichen Revolution in der DDR wurde, teilte die Stadtverwaltung Leipzig am Freitag mit. Klitschko ist Bürgermeister der Stadt Kiew.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

60. Jahrestag der Städtepartnerschaft Leipzig-Kiew

Die Rede zur Demokratie gehört neben dem Friedensgebet in der Nikolaikirche und dem Lichtfest zum Kernprogramm der Veranstaltungsreihe „Herbst 89“, die jährlich zur Erinnerung an die friedliche Revolution in Leipzig stattfindet. Anlässlich des 60. Jahrestages der Städtepartnerschaft Leipzig-Kiew wird im Oktober eine Delegation aus Kiew in Leipzig erwartet. Klitschko wird im Rahmen der Kiewer-Tage in Leipzig zu Gast sein.

Der 1971 in Kiew geborene Klitschko war zusammen mit seinem Bruder Wladimir einer der prominentesten Unterstützer der Demokratiebewegung in der Ukraine, die 2004 zur sogenannten Orangefarbenen Revolution führte. 2014 wurde Klitschko zum Bürgermeister von Kiew gewählt und 2015 und 2020 in diesem Amt bestätigt.

Von LVZ