Leipzig

Es war ein enges Rennen, am Ende lag dann doch Jens Lehmann (CDU) vorn. Nach 2017 zieht er zum zweiten Mal per Direktmandat in den Bundestag ein. SPD-Herausforderer Holger Mann war den ganzen Abend Lehmann sehr nah gekommen. Am Ende trennten beide 517 Stimmen. Lehmann selbst verfolgte den Wahlabend zuhause aus und nicht wie andere Kandidaten im Leipziger Rathaus.

Erzieher und früherer Radrenn-Profi

Der 53-jährige Erzieher und frühere Radrenn-Profi hatte im Wahlkampf gesagt, dass er sich in Berlin für den Erhalt und Ausbau der sächsischen Bundeswehr-Standorte einsetzen wolle. Er sprach sich zudem für eine Stärkung des Olympia-Stützpunkt Leipzig. Wenn Kommunen an finanzielle Grenzen stoßen, müsse der Bund die Sport-Infrastruktur vor Ort stärken – etwa beim Schwimmhallenbau. Lehmann ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

„Ich verspreche niemandem das Blaue vom Himmel, aber ich stelle mich jeder Diskussion“, sagte Lehmann, „ich beantworte jede Frage, die mich erreicht, ich rufe die Leute an.“

Von Kai Kollenberg und Klaus Staeubert