Kneipenmeile: Leipzig feiert noch mal ab

Leipzig

Die Feierlaune war riesig. Kurz vor der vierwöchigen Zwangspause für Kneipen und Restaurants wollten viele Leipziger noch einmal einen unbeschwerten Abend genießen. Etwa im Barfußgäßchen, auf der „Karli“ oder in den Gaststätten der Innenstadt.

Vor allem im Barfußgäßchen brummte am Samstagabend der Bär. Die meisten Tische waren besetzt, die Temperaturen geeignet, um im Freien zu sitzen. Heizstrahler und Decken sorgten für zusätzliche Wärme. Kellner mit Masken schleppten Getränke und Speisen herbei. Nicht alle Gäste achteten auf Abstand. „So was wäre bei uns so nicht möglich. Aber wir sind mit Sicherheit nicht ängstlich“, sagte Uli Steffen, der aus Deidesheim in Rheinland-Pfalz nach Leipzig gekommen war. Dem „ Kitzbühel von Deutschland“, wie er erklärte. Gemeinsam mit Ina Uhrhan, einer gebürtigen Leipzigerin. Die beiden hatten sich erst vor Kurzem kennengelernt. Sie habe ihm mal eine „geile Stadt“ zeigen wollen, sagte er schmunzelt. „Hier ist alles unkompliziert“, befand Ina Uhrhan, auch mit Blick auf Corona.

Anzeige

Madlen Müller (32) und Lisa Rudolph (27) genossen vor dem Spizz im Barfußgäßchen ihren Mädelsabend. Quelle: André Kempner

Ein Mädelsabend vor dem Lockdown

Nebenan, ebenfalls vorm Kildare Pub, feierten junge Leute. Hardy und Jonathan (beide 22) waren aus Osnabrück gekommen. „Wir sind beruflich hier. Wir wollen noch mal die Zeit nutzen, in Ruhe ein Bier zu trinken“, sagten sie. Niemand wisse schließlich, wann dies so wieder möglich ist.

Vielen Besuchern taten die Wirte leid, für die ab Montag vorerst die Lichter ausgehen. Vorm Spizz hatten es sich zwei junge Damen gemütlich gemacht. „Wir waren Sushi essen. Nun wollen wir den Abend hier ausklingen lassen“, erzählte Lisa Rudolph (27), die mit Madlen Müller (32) eine unbeschwerten Mädelsabend genoss. Beide stammen aus dem Kreis Nordsachsen. „Die nächsten Wochen können wir uns nur noch zuhause treffen, vielleicht mal etwas bestellen“, konstatierten beide etwas wehmütig.

Zur Galerie Noch einmal feiern: Ab 2. November sind die Gaststätten mindestens für einen Monat dicht. Am Abend des Reformationstages waren daher viele Menschen auf Leipzigs Kneipenmeilen in Feierlaune.

Bald Martinsgans zum Mitnehmen

Wenige hundert Meter weiter in der Mädlerpassage: die gut besuchte Mephisto-Bar. René Stoffregen, der auch Leipzigs berühmtes Restaurant „Auerbachs Keller“ betreibt, zeigte sich ein wenig deprimiert. „Für mich ist heute ein Tag, an dem ich nicht weiß, wie es weitergeht“, gab der Gastronom unumwunden zu. Eigentlich sei er ein optimistischer Mensch. „Ich merke aber, dass das Personal aus der Gastronomie abwandert. Wer Familie hat, kann es sich nicht leisten, immer wieder auf Kurzarbeit zu sein. Deshalb suchen sich viele eine andere Branche, die nicht so vom Lockdown betroffen ist.“ Stoffregen beschäftigt fast 100 Mitarbeiter, die an guten Tagen – vor Corona – etwa 3500 Gäste bewirten konnten. Am Sonnabend waren es 200. „Es gibt keine Kongresse, Messen, Weihnachtsfeiern – alles weggebrochen.“ Nun die Schließung, von der niemand weiß, wann sie wirklich endet. Ab Dienstag werde wieder außer Haus verkauft, ab 10. November die Martinsgans zum Mitnehmen. Doch die Verluste seien enorm, so Stoffregen.

Hoffen auf Hilfe vom Staat

Aus dem „Tonelli’s“ im Städtischen Kaufhaus drang wie gewohnt Musik, die Rokkers spielten auf und begeisterten die Gäste der Musikkneipe, deren Lüftungsanlage verbessert worden war. „Mit der Sperrstunde und dem Hygienekonzept haben wir uns arrangieren können“, sagte Frank Metz-Tonelli. Den jetzigen Lockdown halte er aber für nicht mehr verhältnismäßig. „Ich hoffe, dass es Hilfe gibt. Ansonsten wird es für uns als Kultur- und Gaststättenbetrieb sehr schwer.“ Am Reformationstag achtete der Wirt sehr genau darauf, dass Punkt 23 Uhr alle weg waren. Denn das wurde auch am Sonnabend von Stadtordnungsdienst und Polizei kontrolliert.

Gute Stimmung auf der „Karli“

Gute Stimmung herrschte derweil bei vielen Gästen, die es sich auf der „Karli“ gemütlich gemacht hatten. Ob Acapulco, KillyWilly oder Luft und Liebe – gefeiert wurde überall. „Für einen Monat oder vielleicht länger können wir uns nicht mehr sehen. Deshalb treffen wir uns noch mal“, gab eine Gruppe aus vier jungen Damen zu Protokoll. Denn dies sei ja bald auch daheim nicht mehr möglich. „Es ist zwar schade, doch die Maßnahmen kann ich nachvollziehen“, sagte Hanna, eine Medizinstudentin, die vorm Café Puschkin saß. „Viel schlimmer finde ich, dass die Lehre leidet. Es ist schon wichtig, am Krankenbett zu lernen.“ Nach den gestiegenen Infektionszahlen sei das Semester wieder auf online umgestellt.

Von Mathias Orbeck