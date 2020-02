Knöllchen im Einsatz: Leipziger Arzt wettert gegen Ordnungsamt

Leipzig

Wenn Ärzte im Notfall vor Häusern parken, dann droht ihnen in der Regel kein Knöllchen. Denn es geht ja schließlich ums Leben retten. Das dachte auch Dr. Lothar Markus aus Leipzig, als er am vergangenen Mittwoch zu einem Einsatz ins Pflegeheim Johann-Hinrich-Wichern fuhr. Trotz der deutlich sichtbaren Sondergenehmigung in der Frontscheibe seines Wagens fand der Arzt einen Bußgeldbescheid der Stadt Leipzig vor.

Bei einem Einsatz im Pflegeheim parkte Dr. Lothar Markus direkt vor dessen Eingangstür. Das Ordnungsamt hatte dafür kein Verständnis. Trotz deutlich sichtbarer Sonderparkgenehmigung, hinterließen die Vollzugsbediensteten einen Mahnzettel an der Frontscheibe. Quelle: privat

Für den Leipziger Allgemeinmediziner ist das nicht der erste Fall. „Vor einem oder zwei Jahren – ich kann mich nicht mehr genau erinnern – ist mir das schon mal passiert“, erzählt Markus. Damals habe er sich beim Ordnungsamt beschwert und sei sogar zum Gespräch beim Amtsleiter eingeladen worden. „Als ich den Sachverhalt vor Ort geschildert habe, hat das Amt die Strafe natürlich zurückgezogen“, so der Arzt.

„ Ordnungsamt ist pauschal feindlich gesinnt“

Seine Aufregung ist aber nicht dem tatsächlichen Knöllchen geschuldet. Vielmehr ärgert ihn die generelle Einstellung der Vollzugsbediensteten, die kein Verständnis für Ärzte im Einsatz zeigten. „Ich weiß nicht, ob es die allgemeine Ideologie ist oder die Leute, die dort arbeiten, pauschal feindlich gesinnt sind. Ich weiß nur, dass ich bald keine Hausbesuche mehr fahre, sollte das so weiter gehen“, bedauert der Mediziner.

Zwar habe das Ordnungsamt bislang alle Mahnzettel wieder erlassen, aber der Leipziger Allgemeinarzt findet, es sei an der Zeit, die Öffentlichkeit zu informieren, wie mit dem medizinischen Personal umgegangen werde. „Wir müssen jedes Mal, wenn wir so parken, entsprechende Berichte und Begründungen einreichen, damit die Strafzettel wieder zurückgenommen werden“, sagt Markus.

Ärzte nicht von Straßenverkehrsordnung befreit

Das Ordnungsamt äußert sich zu dem konkreten Fall auf Anfrage der Leipziger Volkszeitung nicht, da es sich um ein laufendes Verfahren handele. Allerdings erklärt Amtsleiter Helmut Loris, dass „die gemeindlichen Vollzugsbediensteten der Verkehrsüberwachung den Sinngehalt der Schilder ‚Arzt Notfall‘ kennen und im täglichen Dienstbetrieb auch beachten.“ Allerdings stelle ein solches Schild keine vollständige Befreiung von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung dar, so Loris weiter.

Strafzettel schrecken Ärzte vor Hausbesuchen ab

Denn Ärzte dürfen die Schilder nur im Notfall benutzen und nicht dauerhaft im Fahrzeug lassen. Gerade das bedauert Dr. Markus. Denn das Schild, das von der Sächsischen Landesärztekammer ausgestellt wird, ist nicht für herkömmliche Hausbesuche (beispielsweise bei bettlägerigen Patienten) als Ausnahmeparkgenehmigung gültig. „Wenn ich fürs Parken vor dem Haus eines Patienten bezahlen oder mein Auto erst ins Parkhaus fahren muss, lohnt sich das nicht mehr“, sagt der Arzt.

Demnach sei laut Ordnungsamt ein Verstoß gegen die Vorschriften nicht von Vornherein auszuschließen. Den Vollzugsbediensteten erschließe sich nicht immer eindeutig der Grund des Parkens, erklärt Loris. Im Rahmen einer entsprechenden Anhörung könne der Arzt aber das Vorliegen eines sogenannten rechtfertigenden Notstandes darlegen, erklärt er.

Von Elena Boshkovska