Koala Bouddi feiert ersten Geburtstag im Zoo Leipzig.

Leipzig

Das erste Koala-Jungtier in der Geschichte des Zoos Leipzig hat seinen ersten Geburtstag gefeiert. Die Aufzucht von Bouddi sei sehr gut gelaufen, teilte der Zoo am Freitag mit. Außerdem erkunde er die Kletterbäume bereits vorsichtig ohne seine Mutter. „Mit 3,3 kg ist der Kleine ein stabiler Heranwachsender, der langsam selbstständig wird“, erklärte Seniorkurator Ariel Jacken. Noch hätten Zoobesucher jedoch noch keinen Blick auf das Jungtier werfen können, der er erst während des zweiten Corona-Lockdowns in das Schaugehege gezogen sei.

„Ein stabiler Heranwachsender“

Bouddi lasse sich noch gelegentlich Muttermilch schmecken, fresse aber auch zuverlässig verschiedene Eukalyptussorten. Diese stammten von einer Plantage in Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen). „Damit sind wir nicht zuletzt in der aktuellen Zeit unabhängig vom internationalen Flugverkehr und können unsere Koalas mit frischem Futter versorgen“, sagte Jacken.

Von LVZ/dpa