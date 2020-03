CDU: Leipziger Kochstraße soll Fahrradstraße werden

Leipzig

Bis Ende Juni – so hat es der Stadtrat beschlossen – muss die Verwaltung einen Plan zur Einrichtung weiterer Fahrradstraßen in Leipzig unterbreiten. Mitten in diese Prüfungsphase platzt die CDU-Ratsfraktion nun mit einem ganz konkreten Vorschlag: Sie schlägt explizit die Kochstraße als erste Verbindung zwischen Leipzigs Süden und der Innenstadt vor, auf der Fahrräder künftig Vorrang vor Autos und Motorrädern haben. Sie soll vom Südplatz bis zum Connewitzer Kreuz als Fahrradstraße ausgebaut werden.

Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion jetzt an den Stadtrat gestellt. Es wäre im Grunde das Aus für eine Initiative des Jugendparlamentes, das die Karl-Liebknecht-Straße als Fahrradstraße favorisiert. Auch die Bernhard-Göring-Straße, die schon vor acht Jahren als Fahrradtrasse gehandelt wurde, wäre damit quasi vom Tisch.

Kochstraße soll neue Asphaltdecke bekommen

Die Kochstraße sei für Radfahrer ein sehr sicherer Weg, heißt es in der Begründung des CDU-Antrages. Nur die Kreuzung mit großen Straßen wie der Kurt-Eisner- und der Richard-Lehmann-Straße müsse „sinnvoll geregelt“ werden. Dazu würden von der Verwaltung Vorschläge erwartet.

Bei der Kochstraße handelt es sich um eine bereits verkehrsberuhigte Straße, die parallel zur Karl-Liebknecht-Straße verläuft, die für ihr pulsierendes Kneipen- und Geschäftsleben bekannt ist. Radfahrer könnten, so die Überlegungen der Christdemokraten, die vielschichtigen attraktiven Angebote der „Karli“ also ohne große Umwege nutzen. Einen grundhaften Ausbau der Kochstraße halte man nicht für nötig, wohl aber solle die Trasse neu asphaltiert werden.

SPD will Fahrradstraße von Lindenau in die City

Bereits im Januar hatte die SPD-Fraktion im Stadtrat eine Mehrheit für eine schnelle Radverbindung von Lindenau in die Stadtmitte gewonnen. Neben der Umstufung bestehender Straßen zu Fahrradstraßen prüft die Verwaltung hier auch den Bau einer Fahrradbrücke über das Elsterbecken. Die Umsetzung der Radverbindung soll ab nächstem Jahr erfolgen.

Diese Fahrradstraßen gibt es schon in Leipzig :

Derzeit gibt es in Leipzig zehn Fahrradstraßen. Sie befinden sich am Deutschen Platz vor der Deutschen Nationalbibliothek, in der Straße des 18. Oktober auf dem alten Messegelände neben dem Porta-Möbelhaus, im Bereich Große Fleischergasse/Innerer Dittrichring/Markgrafenstraße, in der Schillerstraße, in der Beethoven-, Wächter-, Wilhelm-Seyffert-Straße, in der Straße des 17. Juni, in der Härtelstraße sowie in der Erich-Thiele-Straße in Lindenthal.

Eingeführt wurden Fahrradstraßen in der Straßenverkehrsordnung 1997. Grundsätzlich dürfen sie nur von Radfahrern benutzt werden. Ausnahmen sind durch Zusatzzeichen ausgewiesen. Diese gelten oft für Anwohner oder Lieferverkehr, wobei die zulässige Höchstgeschwindigkeit für motorisierte Fahrzeuge auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt ist. Radfahrer haben in Fahrradstraßen Vorrang. Sie geben das Tempo vor und dürfen auch nebeneinander fahren. Gehwege bleiben weiterhin den Fußgängern vorbehalten.

Das sagt der ADFC zum Radverkehrsentwicklungsplan Vor zehn Jahren hat der Stadtrat den Radverkehrsentwicklungsplan beschlossen. Sein Ziel ist es, in Leipzig ein Netzes für den Radverkehr aufzubauen, das ganzjährig zügig, sicher und bequem genutzt werden kann. Am Montag zog der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club ( ADFC) Bilanz. Die stellvertretende Vorsitzende der Leipziger Regionalgruppe, Rosalie Kreuijer, zog ein ernüchterndes Fazit: „Eine tatsächliche Entwicklung und systematische Förderung von Radverkehrsinfrastruktur hat in den letzten zehn Jahren nicht stattgefunden.“ Von den 159 Haupt- und 84 Ergänzungsmaßnahmen seien 187 Infrastrukturprojekte geplant gewesen. Davon seien nach zehn Jahren mit lediglich 49 Maßnahmen nur ein Viertel der Maßnahmen umgesetzt worden. Kreuijer weiter: „Wenn man bedenkt, dass zu den Maßnahmen auch 21 Querungshilfen, 60 Markierungen oder 17 Beschilderungen gerechnet werden, ist das Ergebnis noch wesentlich erschreckender. Eine systematische Förderung des Radverkehrs ist nicht erkennbar und entspricht nicht der Intention des Stadtrates, den Radverkehrsanteil im Jahr 2020 auf 20 Prozent zu erhöhen.“ Auch die Rechnungsprüfer der EU schlugen jüngst in dieselbe Kerbe. „Daten der Stadt Leipzig zeigen, dass sowohl die Instandhaltungs- als auch die Investitionskosten für Radwege deutlich niedriger sind als bei allen anderen Verkehrsmitteln“, hieß es aus Brüssel.

Von K. S.