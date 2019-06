Leipzig

Er war eigens aus Köln angereist: „Es rührt mich, dass nach so vielen Jahrzehnten Menschen derer gedenken, die versucht haben, das kommunistische Regime abzuschütteln“, sagte Manfred Romboy, der als 16-Jähriger den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 erlebte. Damals war er Telegraphenarbeiter der Deutschen Reichsbahn und wohnte in der Härtelstraße. „Ich bin kein Held des 17. Juni gewesen“, betonte Romboy, heute 82 Jahre alt. Aber ein idealer Zeitzeuge, weil er als leidenschaftlicher Amateurfotograf Aufnahmen machte. Und dafür sogar verhaftet und verhört wurde. Er soll sogar für eine amerikanische Nachrichtenagentur tätig gewesen sein, wurde dem Jugendlichen damals vorgeworfen. Das schilderte Romboy mit eindrucksvollen Worten bei der Gedenkfeier in der Straße des 17. Juni, in der am Montag mit Kränzen und Musik der Toten gedacht wurde, die beim Volksaufstand 1953 ihr Leben lassen mussten. Zum Glück ging es für Romboy, der hörte, wie andere bei Verhören geschlagen worden sind, glimpflich aus. Er konnte sich herauswinden.

Volkspolizist schoss in die Menge

„Bilder von sowjetischen Panzern im Stadtzentrum Leipzigs sind Teil unserer kollektiven Erinnerung geworden“, sagte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU) in seiner Gedenkrede. Ihrem Herzen folgend, seien viele Menschen aufgestanden, hätten für Gerechtigkeit und demokratische Rechte demonstriert. „Man wollte Bürger sein, als Mensch leben und atmen.“

Gedenkveranstaltung zum 66. Jahrestag vom Volksaufstand in der DDR: Tobias Hollitzer (vorn) und Sebastian Gemkow an der Gedenktafel in der Straße des 17. Juni. Quelle: André Kempner

Am Morgen jenes Tages vor 66 Jahren marschierten Belegschaften von Baustellen und Industriebetrieben ins Zentrum. In Leipzig legten am 17. Juni 1953 insgesamt 27 000 Arbeiter und Angestellte in über 80 Betrieben die Arbeit nieder. Sie forderten die Rücknahme von Normerhöhungen, die Senkung der Lebensmittelpreise, aber auch den Rücktritt der Regierung und freie Wahlen. In der damaligen Beethovenstraße forderten Demonstranten zudem die Freilassung politischer Gefangener. „Beim Versuch, die U-Haftanstalt der Staatssicherheit zu stürmen, starb der gerade 19-jährige Dieter Teich. Ein Volkspolizist hatte willkürlich in die Menge geschossen“, betonte Tobias Hollitzer vom Bürgerkomitee Leipzig, das gemeinsam mit der Vereinigung der Opfer des Stalinismus die Kranzniederlegung organisierte. Neun Tote und mindestens 95 Verletzte waren allein im Bezirk Leipzig zu beklagen. Unmittelbar nach dem Aufstand setzte eine große Verhaftungswelle ein. Von den durch Stasi und Volkspolizei in Leipzig fast 1000 Verhafteten wurden in den Folgemonaten über 100 Personen – teils in Schauprozessen – zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, einer auch zum Tode. In Leipzig wurde bis zum 11. Juli 1953 der Ausnahmezustand verhängt.

Friedliche Revolution vollendet Volksaufstand

Damals misslang, was bei der Friedlichen Revolution im Herbst 1989 vollendet werden konnte. „Es ist für mich eine tiefe Genugtuung gewesen“, sagte Manfred Romboy, „dass dieses Unterdrückungssystem in Schimpf und Schande vom eigenen Volk davongejagt wurde.“ Er selbst ist 1961 aus der DDR geflohen, hat dann im Westen als Kameramann beim WDR Karriere gemacht. Fünf Jahre vor der Friedlichen Revolution arbeitete Romboy als Korrespondent im ARD-Studio in Moskau. Und begleitete beispielsweise den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl für die Tagesschau.

Von Mathias Orbeck