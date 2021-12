Köpping auf Stippvisite in Leipzig – Dank an Sachsens Impfärzte

Leipzig

Nach Ende der Weihnachtsfeiertage haben die Corona-Impfzahlen in Sachsen wieder angezogen. Etwa 30.000 Immunisierungen werden derzeit täglich durchgeführt. Das lässt sich auch in den verschiedenen Impfstationen erkennen: Am Mittwochnachmittag kamen immer wieder Menschen zur Arena Leipzig – viele mit kleineren Kindern. Denn dort war dieser Tag auch Kinderimpftag. „Wir haben lange auf diese Möglichkeit gewartet“, sagt Robert, der sich mit seinem sechsjährigen Sohn Hugo in die kurze Schlange gestellt hatte. „Wenn man sieht, was an Corona-Infektionen in den Schulen los war, ist es einfach wichtig, dass sich jetzt auch Kinder impfen lassen“, so der Leipziger.

In der Arena Leipzig geht das nur mit Voranmeldung. „Fast alle der 420 Termine sind heute ausgebucht, etwa die Hälfte mit Kinderimpfungen“, freute sich Lars Werthmann, Cheflogistiker beim Deutschen Roten Kreuz. Gerade bei den Kinderimpftagen seien die Vorbereitungen noch etwas aufwendiger. Als wenige Minuten später Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) vor der Tür der Arena stand, konnte er freudig auch vom allgemeinen Impffortschritt berichten: Neben vielen Auffrischungen werden in der Arena auch etwa 20 Prozent Erstimpfungen durchgeführt. Das sei sachsenweit Spitze.

„Manche haben kalte Füße bekommen“

Köpping war am Mittwoch in der Messestadt, um Danke zu sagen. Erst im staatlichen Impfzentrum in der Arena, später auch noch im kommunalen in der Oper. Die Sozialministerin huschte mit Entourage an den etwas verdutzten Wartenden vorbei, begrüßte dann die Ärztinnen und Ärzte an den Impfkabinen und freute sich, dass das bundesdeutsche Impfschlusslicht Sachsen zwischen den Feiertagen weiter am Ball bleibt. „Jetzt haben die Menschen etwas Zeit, können sich auch noch belesen und dann die Impfungen wahrnehmen“, so Köpping. Sie dankte den Engagierten für ihre Mühen, gerade auch in der eigentlich freien Zeit.

Petra Köpping im Gespräch mit dem Arzt und Biochemiker Prof. Athanassios Giannis. Quelle: Dirk Knofe

Einer von ihnen war Professor Athanassios Giannis. Er ist nicht nur Arzt, sondern auch Biochemiker mit Lehrstuhl an der Uni Leipzig. „Ich bin seit 4. Dezember hier und impfe Erwachsene. Die Leute, die herkommen sind motiviert, wollen die Impfung unbedingt haben. Manche haben wohl jetzt auch ein bisschen kalte Füße bekommen – kein Wunder bei den physischen und mentalen Schäden, die das Virus auslösen kann“, sagte Giannis.

Bisher verhaltene Resonanz beim Kinderimpfen

Gleich nebenan in der Kabine war der Kinder- und Tropenarzt Professor Norbert Krüger tätig. Der 71-jährige ehemalige Vorstand der Uniklinik hatte an diesem Tag auf mehr Kinder gehofft. „Die Hälfte der Impfungen, die ich heute hier mache, sind für Erwachsene“, erzählte er. Der Schutz sei für alle Kinder in der Altersgruppe von fünf bis elf Jahren geeignet. Vorbehalte dagegen kann Krüger nicht verstehen. „Alle Kinder bekommen in jüngeren Jahren viele verschiedene Impfungen, zum Teil sogar mit Lebendimpfstoffen.“ Der nun gegen Corona eingesetzte Impfstoff sei wirksam und sicher. „Leider ist die Ständige Impfkommission mit ihren Empfehlungen immer sehr träge, bei der Sächsischen Impfkommission ging es etwas schneller. In den USA und Israel gibt es keinerlei Einschränkungen und dort wurden schon Millionen Kinder geimpft“, weiß der Experte.

In Sachsen waren es bis zum Mittwoch erst etwa 5000 Impfungen in der Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen – knapp die Hälfte (2300) allein in Leipzig. In den meisten sächsischen Landkreisen sind die Zahlen noch zweistellig und auch bei den 12- bis 18-Jährigen hängt die sächsische Impfquote mit 38 Prozent deutlich hinter dem Bund (60 Prozent) zurück. An den Möglichkeiten liege es zumindest nicht, sagt Petra Köpping: „Auch in den Landkreisen können Kinder bei Kinderärzten und in 20 Kinderkliniken geimpft werden“, versicherte sie. Mit Blick auf die Omikron-Prognose für Januar will sie nun auch bei Eltern noch einmal für den Schutz werben.

Normalität nur mit höheren Impfquoten möglich

Am Mittwoch mahnte die Ministerin auch, es brauche eine insgesamt höhere Impfquote, um Hotels, Gaststätten und Co. wieder öffnen zu können. „Alle wollen wir, dass wir die Maßnahmen wieder aufheben können, alle wollen wir, dass wir zu einem einigermaßen normalen Leben zurückfinden – und das geht nur mit Impfen“, so Köpping. Dabei helfen soll demnächst auch das Vakzin Novavax. Sachsen habe 180.000 Dosen bestellt, die im Januar geliefert würden. „Ich hoffe, dass dann diejenigen, die an dem mRNA-Impfstoff Zweifel haben oder was auch immer ihre Gründe sind, sich mit diesem Impfstoff impfen lassen.“

Von Matthias Puppe