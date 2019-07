Leipzig

Weiße Zettel klemmen zwischen Scheibenwischer und Windschutzscheibe. Ein freundlicher Hinweis an die „sehr geehrte Verkehrsteilnehmerin“, den „sehr geehrten Verkehrsteilnehmer“. Seit Anfang des Monats sind Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes in der unteren Körnerstraße damit befasst, den Haltern jener Autos, die schräg zur Fahrbahn parken, die folgende Botschaft mit auf den Weg zu geben: „Wir haben heute davon abgesehen, wegen dieser Ordnungswidrigkeit ein Verwarngeld zu erheben oder eine Anzeige zu erstatten und verwarnen Sie ausnahmsweise ohne Verwarngeld.“ Schöne Grüße aus dem Rathaus.

Parkordnung gilt schon immer

Ab Montag werden die kommunalen Knöllchen-Verteiler nicht mehr so rücksichtsvoll sein wie in den zurückliegenden knapp drei Wochen der Aufklärungskampagne. Ab 22. Juli erfolgt nach Auskunft von Leipzigs Ordnungsamtschef Helmut Loris „die Fallaufnahme als Ordnungswidrigkeit mit Verwarnungsgeld“. Dann ist Schluss mit lustig. Dann pocht die Stadt auf jene Parkordnung, die für die Körnerstraße zwischen Dufourstraße und Südplatz eigentlich schon immer gilt. Denn dort muss „auf beiden Seiten entsprechend der vorhandenen Gehwegnasen und Sperrflächen in Längsaufstellung geparkt werden“, wie das Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) aufklärt.

Einer hat Pech

Die Wirklichkeit sieht freilich anders aus: Anwohner und Anlieger parken auf der südlichen Seite der Straße mit Vorliebe schräg statt parallel zum Bordstein. Da es aber Zeitgenossen gibt, die den Status quo alles andere als angenehm empfinden, sah sich das VTA zuletzt immer öfter mit Beschwerden von Bürgern konfrontiert. Deren Klage: Begegnen sich zwei Pkw, hat einer der beiden Fahrzeugführer Pech. Er muss zurücksetzen und irgendwo eine Lücke finden, um dem entgegenkommenden Autofahrer Platz machen zu können. Mit anderen Worten: Von Verkehrsfluss könne unter den gegebenen Park-Umständen keine Rede sein. Das Amt spricht von einer „untermaßigen Fahrgassenbreite“, die zu „erheblichen Behinderungen des fließenden Verkehrs“ führe. Zudem würden die „Sichtbeziehungen insbesondere an Grundstücksein- und -ausfahrten“ erschwert, wie der Leiter der Ordnungsbehörde ergänzt.

Stellplätze sind knapp

Fakt ist auch: Etliche Bewohner leiden unter dem Stellplatz-Mangel in der Südvorstadt. Mutmaßungen von Anrainern, das Schrägparken sei inzwischen statthaft, weil es jahrelang geduldet wurde, widerspricht das Verkehrs- und Tiefbauamt entschieden. Vielmehr sei es so, dass die geltende Parkordnung durch das Ordnungsamt nunmehr „lediglich durchgesetzt“ wird. Ab Montag ohne Rücksicht aufs Portemonnaie aller Falschparker.

Von Dominic Welters