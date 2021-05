Aus der Kolumnenreihe „Leipziger Stimmen“: Greta Taubert ärgert sich über die vielen Klischees zu ostdeutschen Männern. Gerade Leipzigs zeigt, dass Ostmänner in der Emanzipation einen Schritt voraus sind.

Journalistin und Autorin Greta Taubert in der Kolonnadenstraße in Leipzig. In ihrem Viertel fühlt sich Greta Taubert besonders wohl und kennt fast jede Nachbar:in. Quelle: Nora Börding