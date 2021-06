Kolumne von Regine Möbius: "Als DDR-Bürgerin habe ich mich nie gefühlt, sondern immer als Leipzigerin"

Leipzig

Vor 275 Jahren ließ sich der siebzehnjährige Gotthold Ephraim Lessing als Theologiestudent an der Universität Leipzig einschreiben. An seine Mutter schrieb er einige Zeit später: „Ich komme nach Leipzig an einen Ort, wo man die ganze Welt im Kleinen sehen kann.“ Ein guter Grund, sich in dieser Stadt niederzulassen. Sie zu mögen passiert nahezu von selbst.

Rückblickend ist es fast müßig, eine Stadt zu loben, die über eintausend Jahre mit Glanz und Turbulenzen ihre Anziehungskraft bewiesen hat. Trotzdem komme ich nicht umhin, das Unbeschreibliche dieser Stadt zu beschreiben: Ländliche Regionen verbinden sich mit städtischen Gründerzeit-Straßenzügen, mit Passagen, die einen Hauch unaufgeregter Eleganz verbreiten. Die Aura der Stadt braucht - ähnlich einer schönen Frau – nicht zu beweisen, dass sie anziehend ist. Leipzig ist nicht perfekt aber ausgestattet mit unterschiedlichen Vorzügen, denen sich weder die Alt- noch die Neu-Leipziger entziehen können: In die Innenstadt eintauchen wie in ein Element, Passanten beobachten und ihnen eine Phantasie-Vita geben. Sie entspricht meiner momentanen Gefühlslage, und ich frage mich dabei nicht selten: schon immer hier oder zugereist?

Das Ende der DDR: Ein System löst sich in Nichts auf

Das Spiel mit Identitäten, die ich mir zu Personen ausdenke, übte ich bereits in den Sechzigern. Und das besonders gern an den Caféhaustischen des legendären Corsos. Oft reichte der Klang eines Wortwechsels, die Art, wie zwei miteinander sprachen oder flüsterten. Nicht nur die Leipziger Maler-Szene traf sich regelmäßig auf diesem Art-déco-Eiland, diesem anderen Leipzig. Der Hurrikan der Wortgefechte ließ Weltpolitik erahnen, die dann im schallenden Gelächter zerstob. Wer die Insel betrat, wollte die Götter erleben oder Robinson sein.

Die Zeit des Entäußerns kam. Ende August `89 brachte mir ein junger Lyriker sein Solidarność-Abzeichen. „Hebe es gut auf, Du weißt, was es mir bedeutet“, hörte ich ihn im Weggehen sagen. Anderntags fuhr er mit dem Zug in Richtung Ungarn.

Dann der unfassbare Herbst: Ein System hatte sich in Nichts aufgelöst, dachte ich zwei Monate später und wusste, dass ich mich mit diesem Gedanken betrog. Die DDR-Staatsmacht hatte das Volk durchdrungen, und das kannte seine Grenzen. Nun war die räumliche verschwunden. Die Einheit sollte alles heilen, doch die geschichtliche Erfahrung eines jeden war letztendlich auch seine Autobiographie, in ihr war er verwurzelt.

Regine Möbius: Nie DDR-Bürgerin, immer schon Leipzigerin

Als DDR-Bürgerin hatte ich mich nie gefühlt. Im Urlaub in der CSSR oder Ungarn nach meiner Heimat befragt, hatte ich immer „Leipzig“ geantwortet. Dort fühlte ich meine Wurzeln. Waren sie auch mein Speicher für die zukünftige Zeit?

Die 1943 als Jüdin geborene französische Philosophin Simone Weil schrieb: „Die Verwurzelung ist wohl das wichtigste und am meisten verkannte Bedürfnis der menschlichen Seele. Es zählt zu denen, die sich nur sehr schwer definieren lassen.“

Fast zwanghaft kam mir beim Lesen dieses Weil-Zitates der Epochensatz Willy Brandts in Erinnerung: „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.“ Kein Satz wurde nach dem Fall der Mauer häufiger zitiert. Keiner verdeckte so viel deutsch-deutsche Verschiedenheit, keiner so viel unverrechenbares Lebenswissen in Ost und West. Es wurden die Bundesländer vereint, die deutsch-deutsche Unterschiedsgeschichte ließ sich nicht vereinen. So entstand zögernd, wohl erst im Nachhinein, aus dem östlichen Selbstgefühl eine ostdeutsche Identität, gespeist aus Vergangenheitsverklärung, Trotz und Enttäuschungen. Die DDR war durchaus Stasi und Stacheldraht. Doch zugleich war sie der Osten Deutschlands mit hervorragenden Wissenschaftlern und Künstlern, mit klugen, mutigen Köpfen, mit Lebenswelten und Lebensleistungen. Viele spürten plötzlich einen symbolischen Mangel und Sehnsucht nach einem neuem Sinn, nach Konsens. Die gesamtdeutsche Synthese blieb dürftig, weil ostdeutsche Biographien ohne gesamtdeutsche Repräsentanz waren.

Kinofilm „Gundermann“: Ein einfühlsamer Beitrag zur deutschdeutschen Geschichte

Wie sehe ich meine Biographie nach 30 Jahren Kulturpolitik gemeinsam mit westdeutschen Kolleginnen und Kollegen? Ein Kulturpolitiker, mit dem ich viele Jahre zusammenarbeitete sprach von meiner „großen Zähigkeit und Durchsetzungskraft“ und meinte: „Nur nicht unterschätzen“. Ich selbst hätte eher ihn so gesehen.

2018 lief Andreas Dresens Film „Gundermann“ im Kino. Einer meiner Kollegen – er behauptete „eingefleischter Wessi“ zu sein – hatte diesen Film fünfmal gesehen. Er war überzeugt, danach den Osten besser verstanden zu haben. Dieser Film lotete, wie kein anderer aus dieser Zeit, das zerbrechliche Verhältnis von erlebter und empfundener DDR-Realität aus. Er war viel mehr als nur die Biografie des Nachwende-Liedermachers Gundermann. Er war und ist ein einfühlsamer Beitrag zur deutschdeutschen Geschichte, balancierend zwischen Verdrängen und Vergessen. Vielleicht hilft er auch mir gegen meine nicht sonderlich faire Frage, die Gott sei Dank, meine Kinder nicht mehr stellen: schon immer hier oder zugereist?

Von Regine Möbius