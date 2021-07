Leipzig

Der Strom der Hilfsbereitschaft für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und NRW sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Flut auch erhebliche Defizite beim Unwetter-Warnsystem freigelegt hat. Dabei haben das europäische Hochwasserwarnsystem und der Deutsche Wetterdienst zwei Tage vor dem Ereignis vor „extrem ergiebigem Dauerregen“ gewarnt. Der Wetterdienst schrieb von Niederschlagsmengen zwischen 80 und 180 Litern pro Quadratmeter, teilweise sogar bis zu 200 Liter. Doch die meisten Flutopfer wurden trotzdem von den Wassermassen überrascht – sie haben diese Informationen nicht erhalten.

Auch Leipzig setzt bei der Warnung vor „Sonderlagen“ auf die Nina-Warn-App sowie die Twitter-Kanäle der Stadtverwaltung und der Feuerwehr. Ein gut funktionierendes Sirenen-Netz gibt es in Leipzig nicht mehr. Und selbst wenn es das gäbe: Wer könnte die Sirenen-Signale noch deuten?

Im Westen hat sich jetzt gezeigt, dass die Warnungen via Internet nicht funktionieren. Viele Funkmasten wurden unterspült und sind weggenickt. Noch heute funktioniert das Internet in den Krisengebieten nur rudimentär. Eine Lehre aus der Katastrophe muss deshalb wohl lauten: An einem gut funktionierenden Sirenen-Netz führt kein Weg vorbei.

Leipzig sollte es wieder aufbauen und regelmäßig warten. Und in den Schulen sollten die Signale erläutert und erklärt werden, was geschehen muss, wenn sie zu hören sind. Besser kann offenbar nicht vor Katastrophen gewarnt werden.

Von Andreas Tappert