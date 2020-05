Kommandant-Prendel-Orden unterstützt Aufruf zum Schutz der Weinteichsenke

Markkleeberg

Die Bürgerinitiative Markkleeberg-Ost (BI), die sich nachdrücklich für die Unterschutzstellung der Weinteichsenke einsetzt und mit den unterschiedlichsten Aktivitäten auf ihr Anliegen aufmerksam macht, hat weitere überraschende Unterstützung bekommen. Das international besetzte Kapitel des Kommandant-Prendel-Ordens reihte sich in die lange Liste der Unterzeichner zur Aufforderung ein, das Areal als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen.

Wertvolle Natur und historischer Ort

„Die Weinteichsenke schließt als Teil des Grünes Ringes an das Landschaftsschutzgebiet Lößnig-Dölitz auf Leipziger Gemarkung an, ist ein historischer Ort der Völkerschlacht und vor allem ein wertvolles Stück Natur, das den Markkleebergern und Leipzigern Erholung und Ruhe bietet“, heißt es im jüngsten Aufruf der BI.

Anzeige

Über Wolf-Dieter Schmidt, Präsident des Interessenvereins Völkerschlacht bei Leipzig 1813 und Vize-Kanzler des Ordenskapitels, hat dieses Kenntnis vom Bemühen um die Weinteichsenke bekommen und reagiert. „Wir als Kommandant-Prendel-Orden unterstützen ihr Anliegen ausdrücklich“, betont Stephan Seeger als Kanzler des Ordens in einem Schreiben an Birk Engmann von der BI. Die Weinteichsenke solle als eine der letzten erhaltenen Pleißenbachauen im Süden Leipzigs so erhalten bleiben, wie sie ist.

Weitere LVZ+ Artikel

Heftige Kämpfe in der Senke

„Neben dem unbestreitbaren Wert der Senke als Refugium zahlreicher bedrohter und seltener Tier- und Pflanzenarten ist für uns natürlich auch der historische Wert dieses Gebietes von besonderer Bedeutung – fanden doch auch hier wahrend der Völkerschlacht 1813 heftige Kämpfe statt“, erklärt Seeger. So nutzten viele Vereine, die die Erinnerungen an diese große Schlacht wachhalten wollen, die Weinteichsenke als Ort für die Gefechtsdarstellungen im Oktober – beispielsweise zum 200. Jahrestag der Völkerschlacht 2013.

Bei der historischen Gefechtsdarstellung hat zum Völkerschlachtjubiläum hat es in der Weinteichsenke mächtig geknallt. Quelle: Kempner

Die Erinnerung an die Zeit der Völkerschlacht hatte die Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land der Sparkasse Leipzig bewogen, den Kommandant-Prendel-Orden ins Leben zu rufen. Namensgeber ist der gebürtige Österreicher Victor Anton Franz von Prendel, General der Kaiserlich Russischen Armee und Stadtkommandant über Leipzig. Ernannt von Zar Alexander I. hatte er die Aufgabe, die Stadt durch die schweren Tage nach der Schlacht führen.

Es bleibt die Frage, ob tobende Schlachten, das Trommeln der Truppen, Böller und Kanonenschläge in ein sensibles Landschaftsschutzgebiet passen. Entsprechende Verordnungen würden für jedes Gebiet speziell erlassen, erklärt dazu Brigitte Laux, Pressesprecherin des Landratsamtes. Die Durchführung künftiger Reenactments müsste man dann genau prüfen.

Von Gislinde Redepenning