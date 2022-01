Leipzig

Franziska Giffey, SPD-Politikerin und Regierende Bürgermeisterin von Berlin, hat einen Satz gesagt, der bis nach Leipzig hallte. Sie hoffte nach der letzten Bund-Länder-Konferenz zu Corona, dass die deutschlandweit neuen 2G-plus-Regeln in Restaurants die Impfquote erhöhen mögen. Es war eine Betonung, die die Leipziger Gastronominnen und Gastronomen immer noch aufregt, und zwar zu Recht: Corona-Regeln dürfen keine Erziehungsmaßnahme sein. Manchmal sind sie es praktischerweise nebenbei, denn natürlich könnte 2G plus die Impfbereitschaft erhöhen. Aber das darf nicht der Zweck der Regel sein. Lockdowns, Zugangsbeschränkungen – das alles sind auch nach zwei Jahren Pandemie noch Grundrechtseingriffe und nur dann gerechtfertigt, wenn sie ein anderes Grundrecht schützen (im Falle eines potenziell tödlichen Virus’ Leben und Gesundheit).

Omikron und niedrige Impfquote – da erscheint 2G plus zwar schon als sinnvoller Lebensschutz. Trotzdem offenbart Franziska Giffeys Satz eine gefährliche Haltung: Sie begründet Corona-Regeln nicht zuallererst mit dem Infektionsschutz, sondern hofft, damit einen Hebel für eine höhere Impfquote zu haben. So wird ein Grundrechtseingriff missbraucht, um Politik zu machen. Ersatzpolitik gewissermaßen: Schließlich ist man sich uneins, ob denn nun eine allgemeine Impfpflicht kommen soll, wie ein Gesetz dafür aussehen könnte und wer es überhaupt schreiben soll. Die Bundesregierung hat diesen Job jedenfalls schon abgelehnt. Verrückt genug! Wenn ihn jetzt quasi die Gastronomen machen sollen, dann ist etwas schief in der Pandemie-Bekämpfung.

Von Denise Peikert