Leipzig

Es ist beschämend: Mitten in Leipzig, auf dem Augustusplatz können sich an einem Samstag antisemitische Parolen ihre Bahn brechen. Das macht sprachlos und wütend. Und doch ist das die falsche Reaktion: Sprachlosigkeit darf nicht die Antwort auf offenen Antisemitismus sein.

Deshalb, um es gleich ganz klar zu sagen: In der Stadt der Friedlichen Revolution haben derart eskalierende Pro-Palästina-Demos nichts zu suchen! Wer „Kindermörder Israel“ skandiert, Gegendemonstranten mit Israel-Fahnen verbal übelst beleidigt und versucht, sie körperlich zu attackieren, der hat nicht nur sein Demonstrationsrecht verwirkt. Der stellt sich mit seinen Hasstiraden auch weit außerhalb unserer liberalen, demokratischen Gesellschaft und kann niemals mit einer schweigenden Duldung rechnen.

Zur Galerie Pro-Israel- und Pro-Palestina-Demo in Leipzig am 15. Mai 2021

Doch gefordert sind jetzt auch wir als Bürger dieser Stadt. In Leipzig sind aktuell 565 Stolpersteine verlegt, die an das grauenhafte Schicksal jüdischer Mitbürger während der Nazizeit erinnern. Das ist ein gutes Zeichen der Erinnerung an die Schrecken des Holocaust. Aber das reicht nicht mehr. Spätestens seit diesem Wochenende braucht es eine klare Ansage und ein klares Auftreten gegen öffentlichen Judenhass: Nie wieder! Jüdisches Leben gehört ganz selbstverständlich zu Leipzig. Dass es polizeilich geschützt werden muss, ist schon schlimm genug.

Von Olaf Majer