Leipzig

Im Kleingartenwesen wird immer wieder in Verbandskassen gegriffen. Offenbar ist das dort besonders leicht. Im Verband Westsachsen gab es sogar schon kurz nach Beginn der Rechtsstreitigkeiten mit Frank M. einen erneuten Vorfall: Eine Schatzmeisterin hatte 200.000 Euro veruntreut. Sie sei geständig und zahle das Geld jetzt zurück, heißt es im neuen Kreisvorstand.

Doch weshalb ist das Kleingartenwesen so anfällig für Leute, die es mit fremdem Geld nicht so genau nehmen? Vielleicht deshalb, weil es Strukturen gibt, die Intransparenz und Untreue begünstigen. Viele Haushaltspläne und Belege wimmeln vor Ungenauigkeiten. So werden die Gehälter von Verbandsvorständen häufig nicht einzeln aufgeführt, sondern nur in Summe. Es gehe niemanden etwas an, wer was bekommt, ist zu hören. Dabei ist das Gegenteil der Fall.

In sehr vielen Fällen quälen sich auch Kassenprüfer durch die Bücher, die so gut wie keine Sachkenntnisse besitzen. Wenn nur noch Prüfer gewählt werden würden, die nachweislich die notwendige berufliche Ausbildung haben, wäre schon viel gekonnt. Der größte Missstand ist aber, dass es die meisten Kleingärtner gar nicht interessiert, was mit ihren Büchern geschieht. „Die werden das schon machen“, ist immer wieder zu hören.

Mit ihrem Urteil zum Kreisverband Westsachsen haben die Richter jetzt klargestellt, dass solche Nachlässigkeiten teuer werden können. Für den Verband und die einzelnen Mitglieder, die die Verbandskasse mit ihren Beiträgen füllen. Wer dem einen Riegel vorschieben will, sollte jetzt vollständige Transparenz und ausnahmslose Rechenschaft über die Verbandsfinanzen fordern – und im Zweifel die gewünschte Entlastung verweigern.

Von Andreas Tappert