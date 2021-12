Leipzig

Müllfahrer sind in Leipzig nicht zu beneiden. Und auch nicht die der All GmbH, die Leipzigs Wertstofftonnen abholen. Denn viele Straßen sind schmal, und wenn sich ein Fahrer nicht traut, sein riesiges Entsorgungsfahrzeug dort durchzuzwängen, hagelt es wütende Proteste. Wer sich trotzdem zwischen den überall parkenden Autos durchzwängt und dabei ein Auto touchiert, bekommt schnell Ärger mit der Berufsgenossenschaft. Denn die fordert, dass an beiden Fahrzeugseiten mindestens ein Abstand von 30 Zentimetern vorhanden sein muss, um die Risiken zu minimieren.

Lesen Sie auch Baustelle schneidet Leipziger von der Wertstoffentsorgung ab

Es geht auch anders

Die Anwohner der Wilhelminenstraße können für all dies nichts. Sie haben sogar tief in die Taschen gegriffen, als die Stadt vor einigen Jahren ihre Straße saniert und dabei (noch) schmaler gemacht hat. Weil sich auf der Baustelle nebenan niemand für sie zuständig fühlt und es keine Bautafel mit Ansprechpartnern gibt, sind sie jetzt ziemlich hilflos.

Das Rathaus sollte Entwicklungen wie diesen nicht tatenlos zusehen. Denn in der Stadt wird sich schnell herumsprechen, wenn es Leipzig mit seinen Vorgaben für Baufirmen nicht so ernst meint. Zumal es auch Beispiele gibt, die zeigen, dass es anders geht: Dort holen Mitarbeiter von Baufirmen die Müll- und Wertstofftonnen vor den Häusern ab und rollen sie zu Sammelstellen, wo sie problemlos von den Entsorgungsfirmen abgeholt werden können.

Für Anwohner unzumutbar

Dass die Anwohner der Wilhelminenstraße das jetzt zwei Jahre lang durch Regen und Schnee selber erledigen sollen, ist nicht einzusehen. Denn ihre Probleme werden durch die Baustelle nebenan verursacht. Das Rathaus sollte seine Vorgaben für Baufirmen stärker kontrollieren. Und wenn das nicht geht, müssen an den Abholtagen zeitlich befristete Parkverbote eingerichtet werden. Die Stadt darf sich nicht einfach wegducken.

Von Andreas Tappert