Jeder Mensch wünscht sich, dass seine Kinder und Enkel in einer intakten Welt aufwachsen. Die Erde ist aber nicht mehr intakt – und sie wird kollabieren, wenn nicht weltweit gegengesteuert wird. Das Zeitfenster dafür wird immer kleiner: Es muss was passieren, und zwar sofort. Bei jedem einzelnen, ob Privatperson oder Unternehmen. Es braucht einen Wandel der inneren Einstellung: Nicht „die da oben“ müssen etwas verändern, sondern „ich muss meine Gewohnheiten ändern“, was mit Sicherheit unbequem ist.

Das Klimathema muss ganz schnell raus aus der Blase der Menschen, die es sowieso beschäftigt. Veranstaltungen wie die erste Leipziger Klimamesse sind dafür gut und wichtig. Wer fürchtet, zwecks Klimarettung werde er bald zurück in die Höhle gezwungen, wird auf solchen Veranstaltungen abgeholt, beraten, ja auch ein wenig beruhigt. Er kann sich jede Menge Informationen holen und dazu das Gefühl, dass wir alle in einem Boot sitzen. Mittlerweile gibt es für jede Generation die passenden Ansprechpartner, von Studenten bis zu den Großeltern.

Nur ist es eben noch nicht soweit, dass sich auch Menschen mit dem Klimathema befassen, die Veränderungen eher ablehnen. Dazu braucht es vereinte Kräfte, von den Medien über Vorbildfiguren – ob Promis oder Privatleute – bis zum Bildungsbereich. Und es braucht noch sehr viele pfiffige, Aufsehen erregende Veranstaltungen wie den autofreien Ring und den Guinness-Weltrekord-Versuch am 19. September. Es wird sicher cool, da dabei zu sein. Und nebenbei könnte das Nachdenken in Gang kommen.

Von Kerstin Decker