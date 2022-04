Leipzig

Leipzigs Straßenschilder sind eine einzige Katastrophe: Selbst wenn Schilder erneuert oder gereinigt sind, braucht es nur zwei, drei Wochen, und sie sind wieder bis zur Unkenntlichkeit beklebt oder beschmiert. „Leipzigs muss dreckig bleiben“, wird bei Demos im Leipziger Süden skandiert. Hier ist zu sehen, wie das funktioniert – leider fast flächendeckend. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Befürworter einer schmutzigen Stadt in Leipzig mittlerweile in der Mehrheit sind.

Natürlich ist das nicht so. Die Mehrheit der Leipziger ärgert sich enorm, dass das Stadtbild so herunterkommt. Unmutsbekundungen und Appelle gibt es in Massen, und auch die Stadtverwaltung steuert mit ganzer Kraft gegen. Beklebte Schilder werden gewechselt was die Stadtkasse und das Personal hergeben und die Stadtreinigung kehrt und kehrt und kehrt. Nur: Ein durchschlagender Erfolg ist nicht in Sicht.

Bedrückend ist auch, dass sich immer mehr Leipziger mit all dem abfinden. Jüngere kennen das Stadtbild schon gar nicht mehr anders oder meinen sogar, beschmierte Hausfassaden würden den „Charme“ der Stadt ausmachen. Und beklebte Straßenschilder würden halt zur Toleranz gehören. Gruseliger geht es nimmer.

„Schaut euch Fotos an, die Leipzig vor nur zwei Jahrzehnten zeigen!“, möchte man ihnen zurufen. Oder fahrt nach Bayern. Da seht ihr, dass saubere Städte kein Hexenwerk sind. Es müssen sich nur alle an ein paar kleine Spielregeln halten. In Leipzig ist das offenbar inzwischen zu viel verlangt.

Von Andreas Tappert