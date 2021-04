Kommentar: Der Fahrpreis allein macht den ÖPNV nicht attraktiver

Leipzig

Keine Frage: Bus- und Bahnfahren ist in Leipzig zu teuer. Wer ab August drei Euro für eine einfache Fahrt vom Hauptbahnhof bis nach Gohlis berappen soll, wird sich zweimal überlegen, ob er dafür noch in die Bimmel steigt oder nicht doch lieber gleich mit dem Auto fährt. Am Ende erreicht er mit Letzterem sogar noch schneller sein Ziel.

Benzin und Parkraum verteuern ist keine Lösung

Nun kann man’s zwar so machen, wie es die Grünen seit Jahren immer wieder probieren – mit „Fünf-Mark-Benzin“ und Parkgebühren drohen, die sich Otto-Normal-Sterblicher nicht leisten kann. Oder den Verkehrsraum so zergliedern, dass immer weniger verfügbarer Parkraum und immer mehr Staus immer mehr Menschen den Besitz eines privaten Pkw verleiden. Das wird bei vielen Normalverdienern höchstens die finanzielle Not verstärken. Attraktiver und eine echte Alternative zum Auto wird der ÖPNV dadurch mitnichten.

Mehr Investitionen in Liniennetz und Fahrzeuge notwendig

Wer die Menschen vom Auto weg in Busse und Straßenbahnen lenken und der Umwelt Gutes tun will, darf nicht Zwang ausüben, sondern muss Anreize schaffen. Dafür braucht es ein engmaschigeres Liniennetz als heute, modernere Fahrzeuge, schnellere Trassen und verträgliche Preise. Der von SPD und Linke jetzt vorgeschlagene, vergleichsweise preiswerte Einstieg ins 365-Euro-Jahresticket kann daher nur der Anfang sein. Viel wichtiger, aber teurer wird für Leipzig der Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur.

Von Klaus Staeubert