Kommentar: Deshalb zündet Carsharing in Leipzig nicht ﻿

Leipzig

In Leipzig nutzen bereits 25.500 Menschen Carsharing. Im Idealfall haben sie auf die Anschaffung eines eigenen Autos verzichtet. Was am Ende allen in der Stadt zugute kommt. Denn weniger Autos bedeuten weniger Verkehr und weniger Parkdruck. Trotzdem gibt es in der Stadt immer mehr private Pkw, mittlerweile 205.000. Woran liegt das?

Viele Ostdeutsche empfinden den eigenen Pkw immer noch als Teil ihrer 1989 errungenen Freiheit, mussten sie in der DDR doch zehn Jahre auf einen Trabi warten.

Die pure Stellplatznot, die in westdeutschen Großstädten viele zum Auto-Verzicht bewegt, kennt man hier kaum. In Leipzig findet bislang jeder irgendwie seinen Parkplatz.

Vor allem aber erlebte Leipzig in den vergangenen Jahren ein starkes Bevölkerungswachstum. Und mit jedem zweiten Einwohner kam im Schnitt auch ein Fahrzeug mehr in die Stadt.

Autoflut zwar nicht verhindert, aber gebremst

Dass der Kfz-Bestand dennoch nicht in dem hohen Tempo mitwuchs, dürfte auch am Carsharing liegen. In Bremen, das als Paradebeispiel für eine gelungene Carsharing-Integration gilt, ersetzt ein geteiltes Fahrzeug heute schon 16 private.

Diese Aussicht sollte auch in Leipzig Grund genug sein, den Ausbau eines engmaschigen Carsharing-Netzes mutiger voranzutreiben und ihn nicht durch überzogene Gestaltungswünsche zu behindern und unnötig zu verteuern. Weniger ist an dieser Stelle mehr. Dann würde wohl auch der Platzhirsch hier mal Konkurrenz bekommen – und die belebt bekanntermaßen das Geschäft.

Von Klaus Staeubert