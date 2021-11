Leipzig

Nun muss es also wieder die Polizei richten. Nicht zum ersten Mal stehen die Beamten in vorderster Front, wenn die Politik dem eigenen Versagen hinterherrennt und ihr nur noch Verbote einfallen. Doch die nun anstehenden Kontrollen des neuen Teil-Lockdowns treffen die Ordnungshüter in Sachsen zur Unzeit. Zum einen deshalb, weil sie nach Einschätzung der Deutschen Polizeigewerkschaft selbst vor einem „Corona-Kollaps“ stehen, da mehr als 400 Beamte mit dem Coronavirus infiziert seien.

Zum anderen aber auch, weil es innerhalb der Gesellschaft brodelt wie schon lange nicht mehr. Aus anderen Städten im Freistaat war zuletzt zu hören, dass die Polizei sogar schon bei Impfaktionen einschreiten muss – wegen aggressiver Impfgegner und -williger. Frühere Lockdowns betrafen mehr oder weniger alle, was auf eine sehr spezielle Art ein Gemeinschaftsgefühl vermittelte. Nun aber ist per Verordnung nur ein Teil der Bevölkerung vom öffentlichen Leben ausgeschlossen, allerdings ein erheblicher. Die Ungeimpften unterliegen strengen Beschränkungen – und müssen letztlich auch von kontrollierenden Polizeibeamten eingehegt werden.

Die Einsatzkräfte haben damit jene ungeheuer aufgeheizte Stimmung auszubaden, die ganz wesentlich durch politische Entscheidungen hochkocht. Der Wegfall der Corona-Selbstauskunft im Frühjahr – ein Misstrauensvotum gegen die eigene Bevölkerung. Die Abschaffung kostenloser Tests – eine Disziplinierungsmaßnahme gegen Impfgegner. Das Postulieren der Impfung als patriotischen Akt und Weg in die Freiheit – nur noch absurd. Die Polizei als Pandemie-Notnagel trifft in diesen Tagen auf eine zutiefst gespaltene Gesellschaft.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Frank Döring