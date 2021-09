Leipzig

Wer am Mittwochnachmittag einen Termin in der Leipziger Kfz-Zulassungsstelle buchen wollte, der erlebte, wo Deutschland in Sachen Digitalisierung steht: Kein einziger Termin frei – nicht heute, nicht morgen, nicht übermorgen; länger als eine Woche im Voraus gibt’s eh keine. Und einfach mal auf gut Glück vorbeizuschauen, das bringt nichts. „Persönliche Vorsprachen aktuell nur mit vereinbartem Online-Termin“, steht schon warnend in großen Lettern auf dem Behördenportal.

Verwaltungsbürgermeister muss noch harte Bretter bohren

Das einheitliche Terminbuchungssystem, das Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) jetzt im gesamten Rathaus installieren will, lässt hoffen, dass die Verwaltung wenigstens hier schon mal weiterkommt: Internetseite aufrufen, nächstmöglichen Termin oder längerfristigen Wunschtermin aussuchen, elektronische Terminbestätigung, Terminerinnerung. Ein Verbesserung: ja. Aber ist das im Jahr 2021 wirklich Fortschritt? Da muss Hörning noch harte Bretter bohren.

Von echter Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung wie etwa in Estland sind wir Lichtjahre entfernt. In dem kleinen Baltenstaat können die Bürger schon lange nahezu alle Behördengänge digital von zuhause aus erledigen. Bei uns muss die Ratsfraktion von FDP und Piraten erst mal einen Antrag schreiben, wie sinnvoll es doch wäre, wenn jemand, der seine Wohnung im Bürgeramt ummeldet, dort auch gleich seine Kfz-Ummeldung mit erledigen kann – und nicht erst noch zur Zulassungsstelle muss, wo er sowieso an der Terminvergabe verzweifelt.

Von Klaus Staeubert