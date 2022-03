Leipzig

Bereits seit einigen Tagen kursieren Berichte in Medien und sozialen Netzwerken von Anfeindungen gegenüber russischstämmigen Bürgerinnen und Bürgern. Auf sie scheint sich die Wut über Putins Krieg in der Ukraine zu projizieren. In den Schlagzeilen ist dann von „Russophobie“ die Rede, von „Boykott, Hass und Häme“. Schnell entstand der Eindruck, das sogenannte „Russen-Mobbing“ sei allgegenwärtig – auch in den Schulen.

Zuhören und genauer hinsehen

Statt die Aufregung bei diesem Thema weiter zu schüren ist vielmehr eine konstruktive Herangehensweise gefragt. Die sollte genau dort beginnen, wo einzelne Fälle auch in Leipzig auftreten: in den Schulen. Da Kriegsangst und die Sorge vor neuen Krisen auch immer mehr die Lebenswelt der Menschen im behüteten Deutschland erschüttern und von Kindern meist noch sensibler wahrgenommen werden, sind die Lehrerinnen und Lehrer gefragt.

Nicht jede und jeder ist deshalb gleich perfekt im Krisenmanagement und im Welterklären. Daher muss auch in der Ausbildung der Lehrkräfte gehandelt werden. Zum einen in der Befähigung, komplexe und bedrohliche Ereignisse zu thematisieren. Doch auch die Prävention und der richtige Umgang mit Mobbing- und Diskriminierungsvorfällen wird wichtiger – schließlich wird die aktuelle Welle an Geflüchteten wohl nicht die letzte sein, die auf Deutschland zukommt. Und schließlich gewinnt das Vermitteln von Nachrichtenkompetenz an Bedeutung, um die Unterschiede zwischen Fake News und ausgewogener Information richtig erklären zu können.

Für den Moment aber ist Zuhören wichtig. Und genauer hinschauen: Damit die Anfeindungen möglichst Einzelfälle bleiben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Friederike Pick