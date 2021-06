Leipzig

Es geht nicht nur ums Geld. In Umfragen unter Pflegekräften steht vor dem Wunsch nach besserer Bezahlung der nach mehr Kolleginnen und Kollegen. Aber die wird es eben nur geben, wenn alle Krankenhäuser ihre Entlohnung verbessern. Nur so lässt sich auch verhindern, dass Leiharbeitsfirmen Fachkräfte abwerben.

Das System hat nichts zuzusetzen

Unser Gesundheitssystem hat sich in der Pandemie bewährt. Aber: Das Personal musste unter teils extremen Bedingungen arbeiten. In Oschatz behandelten positiv getestete Mitarbeiter Corona-Patienten. Das System hatte nichts mehr zuzusetzen. Viele schwer Erkrankte haben nur überlebt, weil Überstunden und Sonderschichten gefahren wurden. Ein Job in der Pflege war schon vor Corona hart. In der Pandemie war er noch härter.

Senf-Gläser als „Dankeschön“

Auch, wenn viele Klinikbetreiber die Zeichen der Zeit langsam erkennen, lässt die Sensibilität manchmal noch zu wünschen übrig. Nichts gegen den Scharfmacher aus Bautzen – aber es mutet seltsam an, wenn die Asklepios-Gruppe zum internationalen Tag der Pflege Senf-Gläser an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt. Als „Dankeschön“.

Wildwüchse stoppen

Sicher müssen zuerst teure Wildwüchse im System gestoppt werden, das falsche Anreize setzt, weil schnelles Operieren mitunter lohnender ist als sinnvolles Therapieren. So lässt sich Geld sparen, das man auch in Personal investieren kann. Wenn wir die Pflege-Krise aber wirklich bekämpfen wollen, dann müssen wir alle bereit sein, mehr zu zahlen. Dann geht es nämlich auch um höhere Krankenkassenbeiträge.

Von Björn Meine