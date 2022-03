Leipzig

Wem entweder das eigene Haustier ans Herz gewachsen ist oder wer Kinder hat, die ohne Hasi und Miez nicht mehr sein wollen, der weiß: Ist ein Tier im Haus, dann gehört es zur Familie. Das gilt auch und erst Recht, wenn das Haus nicht mehr da ist.

Zahlreiche Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bringen ihre Haustiere mit nach Deutschland. Schätzungen zufolge haben etwa 15 bis 20 Prozent derjenigen, die auf dem Leipziger Hauptbahnhof ankommen, einen Vierbeiner mit. Viele der Geflüchteten haben faktisch nichts mehr. Sie haben ihre Heimat verloren – hoffentlich nur vorübergehend. Sie haben ihre Männer und Väter zurücklassen müssen – und werden sie hoffentlich wiedersehen. Sie haben vielleicht noch etwas ukrainisches Bargeld in der Hand – und können damit nichts mehr anfangen. Sie haben sich selbst und einen Teil ihrer Familie. In einer dermaßen existenziellen Situation gewinnt ein Haustier enorm an Bedeutung. Es bietet ein kleines Stück mehr Halt und Sicherheit.

Es ist deshalb kein banales Problem, wenn die geliebte Katze ohne Tollwut-Impfung in eine dreiwöchige Quarantäne muss oder nicht mit in die Erstaufnahme darf – auch, wenn es gute Gründe dafür gibt. Und es ist ein Problem, das bislang Tierärzten und -heimen sowie privaten Initiativen überlassen wird. Das darf nach mehreren Wochen nicht mehr so ein. Die Landesdirektion muss sich zuständig fühlen und für eine Lösung sorgen. Für eine menschliche, nicht für eine formale.

Von Björn Meine