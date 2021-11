Leipzig

Schon der Blick auf die nüchternen Zahlen macht deutlich, um wie viele Längen uns das Coronavirus voraus ist. Um Herdenimmunität zu erreichen, müssten nach Ansicht vieler Epidemiologen 90 Prozent der Bevölkerung geimpft oder nach einer Infektion genesen sein. Das wären in Leipzig 540.000 Menschen.

Empfehlung zum Boostern kam viel zu spät

Doch davon sind wir weit entfernt, was auch die derzeit so explosionsartige Virusverbreitung erklärt. Bislang haben sich „nur“ 38.145 Leipziger infiziert und erst 366.000 sind vollständig geimpft, von denen sich aufgrund der nachlassenden Schutzwirkung die meisten aber schon ein drittes Mal hätten spritzen lassen sollen. Doch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission zum Boostern kam überhaupt erst am 7. Oktober für alle Über-70-Jährigen, für alle anderen am 18. November.

41 Impfpraxen können nicht für 600.000 Menschen reichen

Deshalb stehen die Menschen jetzt für den Piks zum Teil stundenlang Schlange. Weil die Zeit zum Aufbau neuer, effizienter Impfstrukturen zusätzlich zu 41 Praxen, die die Kassenärztliche Vereinigung als Impfärzte in der Stadt listet, einfach zu knapp und die Impfbereitschaft der Leipziger mit bislang 61,4 Prozent viel zu gering war. Deshalb ist der Impfappell der Leipziger Kommunalpolitiker ein richtiges und wichtiges Zeichen. Einzig, er kommt zu spät.

Akut hilft gegen den viralen Flächenbrand nur: Kontakte vermeiden, Abstand halten, Maske tragen!

Von Klaus Staeubert